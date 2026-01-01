ShinyProxy — це сервер з відкритим вихідним кодом, створений Open Analytics для розміщення інтерактивних програм для роботи з даними, написаних на R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio та багатьох інших фреймворках. Він запускає кожен сеанс користувача в ізольованому контейнері Docker, потім проксує HTTP- та WebSocket-трафік назад до браузера, тому кожен відвідувач отримує чисте середовище, не забруднюючи спільний стан.

Самостійне розміщення ShinyProxy на власному VPS зберігає власні моделі, набори даних та інформаційні панелі в межах вашого периметра, надаючи командам корпоративні функції — автентифікацію, контроль доступу на основі груп, журналювання використання — без ліцензування за робоче місце або прив'язки до постачальника.