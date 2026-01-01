Розгорніть ShinyProxy в один клік.
Сервер з відкритим кодом для розгортання Shiny, Dash, Streamlit та інших додатків для роботи з даними з вбудованою автентифікацією.
Виберіть тариф VPS для ShinyProxy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ShinyProxy
ShinyProxy — це сервер з відкритим вихідним кодом, створений Open Analytics для розміщення інтерактивних програм для роботи з даними, написаних на R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio та багатьох інших фреймворках. Він запускає кожен сеанс користувача в ізольованому контейнері Docker, потім проксує HTTP- та WebSocket-трафік назад до браузера, тому кожен відвідувач отримує чисте середовище, не забруднюючи спільний стан.
Самостійне розміщення ShinyProxy на власному VPS зберігає власні моделі, набори даних та інформаційні панелі в межах вашого периметра, надаючи командам корпоративні функції — автентифікацію, контроль доступу на основі груп, журналювання використання — без ліцензування за робоче місце або прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики ShinyProxy
Контейнери на користувача
Кожен сеанс створює власний контейнер Docker, тому користувачі ніколи не діляться станом, сеансами або обчислювальними ресурсами.
Багатофреймворкова підтримка
Розміщуйте R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode та будь-який інший веб-додаток, упакований як контейнер.
Модульна автентифікація
Підключіть LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak або соціальні входи, щоб обмежити доступ до застосунків за допомогою групового контролю доступу.
Аналітика використання
Вбудоване журналювання подій відстежує запуски додатків, тривалість та активні сесії для планування потужностей та аудиту.
Потокова передача WebSocket
Нативне проксіювання WebSocket та HTTP/2 забезпечує чутливість інтерактивних додатків Shiny та Dash під навантаженням.
Адмін панель
Панель адміністратора в реальному часі показує запущені контейнери, дозволяє операторам перевіряти активність і зупиняти сесії за запитом.
Чому варто запускати ShinyProxy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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