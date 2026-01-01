Apache Pinot — це розподілене OLAP-сховище даних реального часу, розроблене в LinkedIn і використовується у виробництві компаніями Uber, Stripe, Walmart, Target та Slack для забезпечення аналітики, орієнтованої на користувача, на мільярдах подій. Воно отримує дані з потокових джерел, таких як Kafka та Kinesis, а також з пакетних джерел, таких як S3 та HDFS, і відповідає на SQL-запити за мілісекунди навіть при тисячах одночасних користувачів.

Самостійне розміщення Pinot на власному VPS дозволяє безпосередньо контролювати затримку запитів, політики зберігання та конфігурацію орендаря, без оплати за кожен запит або прив'язки до постачальника. Контролер Pinot постачається з інтегрованою веб-консоллю для керування схемами, конфігурації таблиць та спеціального дослідження SQL.