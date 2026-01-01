Знижка до 68% на Apache Pinot

Встановлення Apache Pinot в один клік.

Розподілене сховище даних OLAP у реальному часі, розроблене для аналітики за частки секунди для потокових та пакетних даних у величезних масштабах.

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VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
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Встановлення Apache Pinot в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache Pinot

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache Pinot

Apache Pinot — це розподілене OLAP-сховище даних реального часу, розроблене в LinkedIn і використовується у виробництві компаніями Uber, Stripe, Walmart, Target та Slack для забезпечення аналітики, орієнтованої на користувача, на мільярдах подій. Воно отримує дані з потокових джерел, таких як Kafka та Kinesis, а також з пакетних джерел, таких як S3 та HDFS, і відповідає на SQL-запити за мілісекунди навіть при тисячах одночасних користувачів.

Самостійне розміщення Pinot на власному VPS дозволяє безпосередньо контролювати затримку запитів, політики зберігання та конфігурацію орендаря, без оплати за кожен запит або прив'язки до постачальника. Контролер Pinot постачається з інтегрованою веб-консоллю для керування схемами, конфігурації таблиць та спеціального дослідження SQL.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache Pinot

SQL-запити менш ніж за секунду

Стовпчасте сховище зі зірковим деревом, інвертованими та діапазонними індексами забезпечує затримку запитів p99 у мілісекундах для мільярдів рядків.

Прийом у реальному часі та пакетний

Нативні конектори для Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS та JDBC дозволяють поєднувати потокові та історичні дані в одній таблиці.

Висока одночасність

Розроблено для тисяч запитів на секунду з користувацьких панелей керування та внутрішніх аналітичних продуктів без попереднього обчислення.

Вбудована консоль запитів

Pinot Controller постачається з веб-інтерфейсом для перегляду таблиць, виконання спеціальних SQL-запитів та керування схемами, сегментами й орендарями.

Вставка/оновлення та дедуплікація таблиць

Upsert-операції за первинним ключем та часткові оновлення роблять Pinot придатним для фіксації змін даних та змінних потоків подій, а не лише журналів з дозаписом.

Чому варто запускати Apache Pinot у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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