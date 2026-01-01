Встановлення Apache Pinot в один клік.
Розподілене сховище даних OLAP у реальному часі, розроблене для аналітики за частки секунди для потокових та пакетних даних у величезних масштабах.
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Що можна створити за допомогою Apache Pinot
Apache Pinot — це розподілене OLAP-сховище даних реального часу, розроблене в LinkedIn і використовується у виробництві компаніями Uber, Stripe, Walmart, Target та Slack для забезпечення аналітики, орієнтованої на користувача, на мільярдах подій. Воно отримує дані з потокових джерел, таких як Kafka та Kinesis, а також з пакетних джерел, таких як S3 та HDFS, і відповідає на SQL-запити за мілісекунди навіть при тисячах одночасних користувачів.
Самостійне розміщення Pinot на власному VPS дозволяє безпосередньо контролювати затримку запитів, політики зберігання та конфігурацію орендаря, без оплати за кожен запит або прив'язки до постачальника. Контролер Pinot постачається з інтегрованою веб-консоллю для керування схемами, конфігурації таблиць та спеціального дослідження SQL.
Ключові характеристики Apache Pinot
SQL-запити менш ніж за секунду
Стовпчасте сховище зі зірковим деревом, інвертованими та діапазонними індексами забезпечує затримку запитів p99 у мілісекундах для мільярдів рядків.
Прийом у реальному часі та пакетний
Нативні конектори для Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS та JDBC дозволяють поєднувати потокові та історичні дані в одній таблиці.
Висока одночасність
Розроблено для тисяч запитів на секунду з користувацьких панелей керування та внутрішніх аналітичних продуктів без попереднього обчислення.
Вбудована консоль запитів
Pinot Controller постачається з веб-інтерфейсом для перегляду таблиць, виконання спеціальних SQL-запитів та керування схемами, сегментами й орендарями.
Вставка/оновлення та дедуплікація таблиць
Upsert-операції за первинним ключем та часткові оновлення роблять Pinot придатним для фіксації змін даних та змінних потоків подій, а не лише журналів з дозаписом.
Чому варто запускати Apache Pinot у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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