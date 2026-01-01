Розгорніть встановлення Peppermint в один клік.
Система тікетів та служби підтримки з відкритим кодом для керування запитами клієнтів, внутрішніми ІТ-проблемами та робочими процесами команди.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Peppermint
Peppermint — це рішення з відкритим вихідним кодом для обробки заявок та служби підтримки, створене як легка альтернатива Zendesk та Jira. Воно надає командам підтримки, ІТ-відділам та малому бізнесу чітку чергу для реєстрації запитів клієнтів, відстеження внутрішніх проблем та співпраці над їх вирішенням без ліцензійних зборів за кожного агента або надсилання конфіденційних даних розмов сторонньому постачальнику SaaS.
Самостійне розміщення Peppermint на власному VPS дозволяє тримати кожен запит, запис клієнта та внутрішню примітку під вашим контролем. Вбудований бекенд PostgreSQL забезпечує надійне зберігання історії запитів, тоді як особистий блокнот Markdown зі списками справ надає кожному агенту приватний простір для організації власної роботи поряд із спільною чергою.
Ключові характеристики Peppermint
Markdown редактор заявок
Створюйте тікети та відповіді у розширеному редакторі Markdown з вкладеними файлами, щоб розмови зберігали форматування, блоки коду та знімки екрана.
Особисті ноутбуки
Кожен агент отримує приватний блокнот на основі Markdown зі списками завдань для відстеження індивідуальної роботи поряд із спільною чергою заявок.
Лог історії клієнта
Кожна взаємодія з клієнтом записується в його профілі, надаючи агентам повний контекст попередніх запитів перед відповіддю на новий.
Доступ на основі ролей
Деталізовані дозволи ролей дозволяють адміністраторам контролювати, які агенти можуть переглядати, коментувати або вирішувати конкретні категорії заявок.
Інтеграція REST API
Документований REST API дозволяє надсилати заявки з інструментів моніторингу, синхронізувати дані з CRM або створювати власні інформаційні панелі на базі Peppermint.
Адаптивний інтерфейс
Інтерфейс розроблено для екранів від мобільних до 4K, щоб агенти могли сортувати запити з будь-якого пристрою без втрати зручності використання.
Чому варто запускати Peppermint у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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