Peppermint — це рішення з відкритим вихідним кодом для обробки заявок та служби підтримки, створене як легка альтернатива Zendesk та Jira. Воно надає командам підтримки, ІТ-відділам та малому бізнесу чітку чергу для реєстрації запитів клієнтів, відстеження внутрішніх проблем та співпраці над їх вирішенням без ліцензійних зборів за кожного агента або надсилання конфіденційних даних розмов сторонньому постачальнику SaaS.

Самостійне розміщення Peppermint на власному VPS дозволяє тримати кожен запит, запис клієнта та внутрішню примітку під вашим контролем. Вбудований бекенд PostgreSQL забезпечує надійне зберігання історії запитів, тоді як особистий блокнот Markdown зі списками справ надає кожному агенту приватний простір для організації власної роботи поряд із спільною чергою.