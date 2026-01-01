Розгорнути сервер GNS3 в один клік.
Емулятор мережевої топології з відкритим вихідним кодом, що має інтерфейс, доступний через браузер, для проектування та симуляції віртуальних мережевих лабораторій.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) — це платформа для емуляції мереж з відкритим вихідним кодом, якій довіряють мережеві інженери, студенти та тренери з сертифікації по всьому світу. Вона дозволяє створювати складні багатопостачальницькі мережеві топології, використовуючи реальні образи Cisco IOS, Juniper та інших виробників, разом з легкими віртуальними пристроями, і все це без фізичного обладнання.
Запуск GNS3 Server на VPS робить вашу лабораторію постійною та доступною з будь-якого браузера. Проєкти, образи пристроїв та топології зберігаються на надійних іменованих томах, тому ваша робота зберігається після перезапуску контейнерів. Вбудований веб-інтерфейс підключається безпосередньо до API сервера на порту 3080, надаючи вам повноцінний редактор топологій з функцією перетягування з будь-якого браузера на будь-якому пристрої.
Ключові характеристики GNS3 Server
Багатопостачальницька емуляція
Запускайте реальні образи Cisco IOS, Juniper та інших виробників поряд з пристроями з відкритим вихідним кодом в одній топології без фізичного обладнання.
Доступний у браузері інтерфейс
Комплектний веб-інтерфейс надає конструктор топологій з функцією перетягування, доступний з будь-якого браузера, без необхідності встановлення настільного клієнта.
Постійне лабораторне сховище
Проєкти, образи пристроїв та файли топології зберігаються в іменованих томах, щоб ваша робота зберігалася після перезапусків контейнерів та оновлень.
REST API
Документований REST API на порту 3080 дозволяє автоматизувати розгортання топологій, керування вузлами та операції життєвого циклу лабораторії зі скриптів або конвеєрів CI.
Бібліотека пристроїв
Імпортуйте готові шаблони пристроїв для маршрутизаторів, комутаторів, брандмауерів та хостів Linux, щоб швидко створювати реалістичні лабораторії без ручного налаштування.
VPCS і вузли Docker
Вбудована легка симуляція ПК VPCS та нативна підтримка контейнерів Docker дозволяють додавати кінцеві хости та сервери застосунків до будь-якої топології.
Чому варто запускати GNS3 Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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