GNS3 (Graphical Network Simulator-3) — це платформа для емуляції мереж з відкритим вихідним кодом, якій довіряють мережеві інженери, студенти та тренери з сертифікації по всьому світу. Вона дозволяє створювати складні багатопостачальницькі мережеві топології, використовуючи реальні образи Cisco IOS, Juniper та інших виробників, разом з легкими віртуальними пристроями, і все це без фізичного обладнання.

Запуск GNS3 Server на VPS робить вашу лабораторію постійною та доступною з будь-якого браузера. Проєкти, образи пристроїв та топології зберігаються на надійних іменованих томах, тому ваша робота зберігається після перезапуску контейнерів. Вбудований веб-інтерфейс підключається безпосередньо до API сервера на порту 3080, надаючи вам повноцінний редактор топологій з функцією перетягування з будь-якого браузера на будь-якому пристрої.