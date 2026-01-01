Joplin Server – це бекенд синхронізації з самостійним розміщенням для популярного застосунку для створення нотаток Joplin з відкритим кодом. Він забезпечує безпечний, приватний центр для синхронізації нотаток, списків справ, блокнотів і вкладень між настільними, мобільними та термінальними клієнтами — без використання сторонніх хмарних сервісів, таких як Dropbox або OneDrive.

Розміщення Joplin Server на власному VPS означає, що ваша особиста база знань залишається повністю під вашим контролем. Ви встановлюєте ліміти зберігання, визначаєте політику резервного копіювання та обираєте, чи вмикати наскрізне шифрування — без абонентської плати, без збору даних і без прив'язки до платформи.