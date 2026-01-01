Розгорніть сервер Joplin в один клік.
Бекенд синхронізації на власному хостингу для Joplin, що забезпечує конфіденційність ваших нотаток та вкладень на всіх пристроях.
Виберіть тариф VPS для Joplin Server
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Joplin Server
Joplin Server – це бекенд синхронізації з самостійним розміщенням для популярного застосунку для створення нотаток Joplin з відкритим кодом. Він забезпечує безпечний, приватний центр для синхронізації нотаток, списків справ, блокнотів і вкладень між настільними, мобільними та термінальними клієнтами — без використання сторонніх хмарних сервісів, таких як Dropbox або OneDrive.
Розміщення Joplin Server на власному VPS означає, що ваша особиста база знань залишається повністю під вашим контролем. Ви встановлюєте ліміти зберігання, визначаєте політику резервного копіювання та обираєте, чи вмикати наскрізне шифрування — без абонентської плати, без збору даних і без прив'язки до платформи.
Ключові характеристики Joplin Server
Синхронізація приватних нотаток
Синхронізуйте нотатки, блокноти та вкладення на всіх пристроях через власний сервер, без стороннього хмарного сервісу, який обробляє ваші дані.
Наскрізне шифрування
Захистіть вміст нотаток за допомогою клієнтського шифрування, щоб лише ви могли читати свої нотатки — навіть сервер ніколи не бачить відкритого тексту.
Підтримка кількох користувачів
Створіть окремі облікові записи для членів родини або колег, кожен зі своєю колекцією нотаток та настроюваними квотами сховища.
Обмін нотатками
Діліться окремими нотатками або блокнотами з іншими користувачами Joplin Server та керуйте дозволами доступу безпосередньо з клієнтських програм.
Усі платформи клієнтів
Підключайте клієнти Joplin на Windows, macOS, Linux, iOS та Android — кожен пристрій синхронізується з тим самим сервером за допомогою стандартного протоколу синхронізації Joplin.
Чому варто запускати Joplin Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.