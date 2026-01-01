Tianji – це комплексний open-source хаб аналітики, який об'єднує аналітику вебсайтів, моніторинг аптайму та відстеження стану серверів в єдиному інтерфейсі. Замість того, щоб керувати окремими інструментами для кожного завдання, Tianji дозволяє відстежувати показники відвідувачів, контролювати доступність ваших сервісів та повідомляти про стан ваших серверів — все з однієї інформаційної панелі з уніфікованою системою сповіщень.

Створений як для команд, так і для індивідуальних користувачів, Tianji підтримує багатокористувацький доступ з дозволами на основі ролей і за замовчуванням обмежує нові реєстрації, щоб приєднуватися могли лише запрошені користувачі. Інтегрований OpenAPI надає програмний доступ до всіх даних. Самостійний хостинг зберігає ваші дані аналітики та моніторингу на вашій власній інфраструктурі, подалі від сторонніх платформ.