Встановіть Tianji в один клік.
Open-source комплексний хаб аналітики, що поєднує аналітику вебсайтів, моніторинг аптайму та відстеження стану сервера на єдиній інформаційній панелі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tianji
Tianji – це комплексний open-source хаб аналітики, який об'єднує аналітику вебсайтів, моніторинг аптайму та відстеження стану серверів в єдиному інтерфейсі. Замість того, щоб керувати окремими інструментами для кожного завдання, Tianji дозволяє відстежувати показники відвідувачів, контролювати доступність ваших сервісів та повідомляти про стан ваших серверів — все з однієї інформаційної панелі з уніфікованою системою сповіщень.
Створений як для команд, так і для індивідуальних користувачів, Tianji підтримує багатокористувацький доступ з дозволами на основі ролей і за замовчуванням обмежує нові реєстрації, щоб приєднуватися могли лише запрошені користувачі. Інтегрований OpenAPI надає програмний доступ до всіх даних. Самостійний хостинг зберігає ваші дані аналітики та моніторингу на вашій власній інфраструктурі, подалі від сторонніх платформ.
Ключові характеристики Tianji
Аналітика сайту
Відстежуйте перегляди сторінок, унікальних відвідувачів, джерела переходів та UTM-параметри, не покладаючись на Google Analytics і не надсилаючи дані третім сторонам.
Моніторинг безперебійної роботи
Постійно перевіряйте, чи доступні вебсайти та API, і отримуйте миттєві сповіщення, коли сервіс виходить з ладу.
Відстеження статусу сервера
Встановіть легкий репортер Tianji на будь-який сервер, щоб передавати метрики ЦП, пам'яті, диска та мережі на панель керування.
Розумні сповіщення
Направляйте сповіщення про простої та проблеми із сервером у Telegram, Slack, на електронну пошту, вебхуки та інші канали з однієї конфігурації.
Доступ до OpenAPI
Повністю документований REST API дозволяє програмно запитувати дані аналітики та моніторингу для власних інформаційних панелей або інтеграцій.
Чому варто запускати Tianji у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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