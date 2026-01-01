PatchMon — це платформа з відкритим вихідним кодом для керування патчами Linux та моніторингу парку пристроїв, яка надає системним адміністраторам єдину інформаційну панель для відстеження, затвердження та розгортання патчів на всіх керованих хостах Linux. Вона забезпечує видимість стану пакетів у реальному часі, організоване застосування патчів із робочими процесами затвердження, сканування на відповідність OpenSCAP та CIS, аудит безпеки Docker Bench та SSH-термінал у браузері на базі Apache Guacamole — і все це без необхідності встановлення SSH-клієнта на керуючій машині.

На відміну від комерційних рішень для керування патчами, які стягують плату за кожен вузол, PatchMon є безкоштовним для самостійного розміщення та підключається до керованих хостів через легкий агент. Вся історія патчів, звіти про відповідність та інвентаризація хостів залишаються на вашій власній інфраструктурі, без надсилання даних до зовнішніх сервісів.