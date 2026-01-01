Розгорніть PatchMon в один клік.
Самостійно розміщена платформа для керування патчами Linux та моніторингу парку пристроїв з браузерним SSH-терміналом та скануванням відповідності.
Виберіть тариф VPS для PatchMon
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PatchMon
PatchMon — це платформа з відкритим вихідним кодом для керування патчами Linux та моніторингу парку пристроїв, яка надає системним адміністраторам єдину інформаційну панель для відстеження, затвердження та розгортання патчів на всіх керованих хостах Linux. Вона забезпечує видимість стану пакетів у реальному часі, організоване застосування патчів із робочими процесами затвердження, сканування на відповідність OpenSCAP та CIS, аудит безпеки Docker Bench та SSH-термінал у браузері на базі Apache Guacamole — і все це без необхідності встановлення SSH-клієнта на керуючій машині.
На відміну від комерційних рішень для керування патчами, які стягують плату за кожен вузол, PatchMon є безкоштовним для самостійного розміщення та підключається до керованих хостів через легкий агент. Вся історія патчів, звіти про відповідність та інвентаризація хостів залишаються на вашій власній інфраструктурі, без надсилання даних до зовнішніх сервісів.
Ключові характеристики PatchMon
Оркестрація патчів масштабу флоту
Перегляньте відкладені оновлення для всього парку Linux, затверджуйте пакети виправлень та розгортайте їх з елементами керування плануванням і відкатом з єдиної інформаційної панелі.
Браузерний SSH термінал
Отримуйте доступ до будь-якого керованого хоста безпосередньо з браузера через термінал на базі Apache Guacamole — не потрібна інсталяція SSH-клієнта або переадресація портів.
Сканування відповідності
Запускайте перевірки безпеки OpenSCAP, CIS benchmark та Docker Bench для керованих хостів і відстежуйте стан відповідності з часом без окремих інструментів.
Стан пакетів у реальному часі
Дивіться, які пакети застарілі, вразливі або відсутні на кожному керованому хості в режимі реального часу, з індикаторами серйозності та посиланнями на CVE.
Робочі процеси затвердження патчів
Потрібне явне схвалення перед розгортанням виправлень на робочі хости, з журналами аудиту, які реєструють, хто, що і коли схвалив.
Чому варто запускати PatchMon у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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