Це безголовий розгортання Kodi запускає постійний сервер медіатеки без дисплея, дозволяючи кільком клієнтам Kodi у вашій мережі спільно використовувати єдину централізовану базу даних на базі MariaDB. Замість того, щоб кожен екземпляр Kodi підтримував власну окрему бібліотеку, усі клієнти підключаються до спільної бази даних для єдиної історії переглядів, оцінок та метаданих. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє керувати джерелами медіа, запускати сканування бібліотеки та встановлювати доповнення з будь-якого браузера.

Самостійний хостинг на VPS робить вашу спільну бібліотеку Kodi завжди доступною для кожного клієнта у вашій мережі, незалежно від того, чи працює будь-яка інша машина. Підключіть інші ваші інсталяції Kodi до портів бази даних та веб-інтерфейсу розгортання, щоб почати ділитися своєю бібліотекою.