Розгорніть Kodi в один клік.
Безголовий медіасервер Kodi для медіатеки, призначений для централізації та спільного доступу до медіабази даних між кількома екземплярами Kodi.
Виберіть тариф VPS для Kodi
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kodi
Це безголовий розгортання Kodi запускає постійний сервер медіатеки без дисплея, дозволяючи кільком клієнтам Kodi у вашій мережі спільно використовувати єдину централізовану базу даних на базі MariaDB. Замість того, щоб кожен екземпляр Kodi підтримував власну окрему бібліотеку, усі клієнти підключаються до спільної бази даних для єдиної історії переглядів, оцінок та метаданих. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє керувати джерелами медіа, запускати сканування бібліотеки та встановлювати доповнення з будь-якого браузера.
Самостійний хостинг на VPS робить вашу спільну бібліотеку Kodi завжди доступною для кожного клієнта у вашій мережі, незалежно від того, чи працює будь-яка інша машина. Підключіть інші ваші інсталяції Kodi до портів бази даних та веб-інтерфейсу розгортання, щоб почати ділитися своєю бібліотекою.
Ключові характеристики Kodi
Централізована бібліотека медіа
Розмістіть спільну медіабазу даних на базі MariaDB, до якої підключаються всі ваші клієнти Kodi, усуваючи дублікати бібліотек та синхронізуючи історію переглядів.
Браузерне управління
Налаштовуйте джерела медіа, скануйте новий вміст та керуйте доповненнями через веб-інтерфейс Kodi без необхідності фізичного дисплея.
Єдина історія переглядів
Усі підключені клієнти Kodi діляться однаковим прогресом перегляду, рейтингами та метаданими, тому ви можете продовжити перегляд контенту з будь-якого пристрою.
Постійний сервер бібліотеки
Робота на VPS забезпечує доступність сервера бібліотеки цілодобово, навіть коли персональні комп'ютери або медіаплеєри вимкнені.
Управління додатковими послугами
Встановлюйте та керуйте доповненнями Kodi віддалено через веб-інтерфейс, розширюючи функціональність без прямого доступу до контейнера.
Чому варто запускати Kodi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.