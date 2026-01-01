Встановлення Open Notebook в один клік.
ШІ-нативний робочий простір знань, що поєднує нотатки, керування документами та контекстний ШІ-чат в одному самохостинговому застосунку.
Виберіть тариф VPS для Open Notebook
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Open Notebook
Open Notebook – це самохостингова, ШІ-нативна платформа для нотаток, яка зберігає ваші записи, дослідження та ШІ-допомогу в єдиному середовищі. Замість того, щоб перемикатися між документами, чат-інтерфейсами та розрізненими файловими системами, Open Notebook створює єдиний робочий простір, де нотатки, завантажені файли та ШІ-контекст залишаються пов'язаними — що полегшує перехід від чорнових ідей до структурованої документації без втрати знань, які ви накопичуєте з часом.
Це розгортання поєднує Open Notebook із SurrealDB для постійного зберігання, зберігаючи всі ваші нотатки та історію взаємодії з ШІ на вашій власній інфраструктурі. Самостійний хостинг означає, що ваші дані ніколи не проходять через сторонні SaaS-системи, і ви зберігаєте повний контроль над доступом, резервними копіями та зберіганням.
Ключові характеристики Open Notebook
Єдиний робочий простір ШІ
Нотатки та чат ШІ використовують спільний контекст, тому помічник спирається на ваші фактичні документи, а не лише на загальні знання.
SurrealDB бекенд
Виділений екземпляр SurrealDB забезпечує швидке, постійне сховище для нотаток, завантажених файлів та стану бази даних після перезапусків.
Контекстно-залежна допомога
Ставте запитання щодо власних матеріалів та отримуйте відповіді, що ґрунтуються на нотатках і документах, які ви вже написали.
Приватність за задумом
Усі дані залишаються на вашому VPS — без синхронізації SaaS, без стороннього доступу до ваших нотаток або розмов зі ШІ.
Гнучке управління знаннями
Підходить для особистих дослідницьких журналів, інженерних інструкцій, планування продуктів та довгострокових баз знань.
Чому варто запускати Open Notebook у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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