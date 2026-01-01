Open Notebook – це самохостингова, ШІ-нативна платформа для нотаток, яка зберігає ваші записи, дослідження та ШІ-допомогу в єдиному середовищі. Замість того, щоб перемикатися між документами, чат-інтерфейсами та розрізненими файловими системами, Open Notebook створює єдиний робочий простір, де нотатки, завантажені файли та ШІ-контекст залишаються пов'язаними — що полегшує перехід від чорнових ідей до структурованої документації без втрати знань, які ви накопичуєте з часом.

Це розгортання поєднує Open Notebook із SurrealDB для постійного зберігання, зберігаючи всі ваші нотатки та історію взаємодії з ШІ на вашій власній інфраструктурі. Самостійний хостинг означає, що ваші дані ніколи не проходять через сторонні SaaS-системи, і ви зберігаєте повний контроль над доступом, резервними копіями та зберіганням.