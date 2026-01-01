Розгорніть InvoiceShelf в один клік.
Платформа для виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням для фрилансерів та малого бізнесу, раніше відома як Crater.
Виберіть тариф VPS для InvoiceShelf
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою InvoiceShelf
InvoiceShelf – це самохостингова платформа для виставлення рахунків та білінгу для фрилансерів, консультантів та малого бізнесу, яким потрібне професійне рішення для виставлення рахунків без щомісячної плати за SaaS. Вона охоплює весь цикл виставлення рахунків: клієнтів, товарів, рахунків, кошторисів, витрат та платежів – з підтримкою кількох валют, податкових ставок та настроюваних PDF-шаблонів.
Розміщення InvoiceShelf на власному VPS зберігає ваші фінансові дані та записи клієнтів приватними на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Завдяки вбудованій інтеграції з платіжним шлюзом Stripe та клієнтському порталу, де клієнти можуть переглядати та оплачувати рахунки онлайн, ви отримуєте бездоганний досвід виставлення рахунків без комісій за рахунок або прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики InvoiceShelf
Рахунки та кошториси
Створюйте професійні рахунки-фактури та кошториси за допомогою настроюваних шаблонів та автоматичної генерації PDF для кожного документа.
Онлайн-портал платежів
Клієнти можуть переглядати, завантажувати та оплачувати рахунки онлайн через портал самообслуговування з інтеграцією платіжного шлюзу Stripe.
Відстеження витрат
Обліковуйте та класифікуйте ділові витрати разом з рахунками-фактурами, щоб мати повну фінансову картину в одному місці.
Мультивалютна підтримка
Виставляйте рахунки клієнтам у місцевій валюті з настроюваними обмінними курсами та вибором валюти для кожного рахунку.
Управління податками
Визначте кілька податкових ставок і застосовуйте їх для кожного товару або для кожного рахунку, щоб обробляти ПДВ, GST та інші податкові структури.
Чому варто запускати InvoiceShelf у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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