InvoiceShelf – це самохостингова платформа для виставлення рахунків та білінгу для фрилансерів, консультантів та малого бізнесу, яким потрібне професійне рішення для виставлення рахунків без щомісячної плати за SaaS. Вона охоплює весь цикл виставлення рахунків: клієнтів, товарів, рахунків, кошторисів, витрат та платежів – з підтримкою кількох валют, податкових ставок та настроюваних PDF-шаблонів.

Розміщення InvoiceShelf на власному VPS зберігає ваші фінансові дані та записи клієнтів приватними на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Завдяки вбудованій інтеграції з платіжним шлюзом Stripe та клієнтському порталу, де клієнти можуть переглядати та оплачувати рахунки онлайн, ви отримуєте бездоганний досвід виставлення рахунків без комісій за рахунок або прив'язки до постачальника.