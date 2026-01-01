Ollama — це провідний фреймворк з відкритим вихідним кодом для локального запуску великих мовних моделей, що підтримує Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek та понад 100 інших без хмарних залежностей. Він автоматично обробляє квантування моделей, прискорення GPU та керування пам'яттю, надаючи REST API, сумісний з форматом OpenAI, щоб існуючі інструменти та інтеграції працювали без змін.

Самостійний хостинг Ollama на вашому VPS усуває витрати за токен, знімає обмеження швидкості запитів та гарантує, що кожен запит і відповідь залишаються на вашій власній інфраструктурі. Це ідеальний бекенд для команд, які створюють застосунки на основі ШІ, або для тих, кому потрібен приватний, завжди доступний висновок мовних моделей.