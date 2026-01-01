Встановлення Ollama в один клік.
Запускайте великі мовні моделі з відкритим кодом на власному VPS без витрат на API та з повною конфіденційністю даних.
Виберіть тариф VPS для Ollama
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ollama
Ollama — це провідний фреймворк з відкритим вихідним кодом для локального запуску великих мовних моделей, що підтримує Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek та понад 100 інших без хмарних залежностей. Він автоматично обробляє квантування моделей, прискорення GPU та керування пам'яттю, надаючи REST API, сумісний з форматом OpenAI, щоб існуючі інструменти та інтеграції працювали без змін.
Самостійний хостинг Ollama на вашому VPS усуває витрати за токен, знімає обмеження швидкості запитів та гарантує, що кожен запит і відповідь залишаються на вашій власній інфраструктурі. Це ідеальний бекенд для команд, які створюють застосунки на основі ШІ, або для тих, кому потрібен приватний, завжди доступний висновок мовних моделей.
Ключові характеристики Ollama
100+ Відкриті моделі
Завантажуйте та запускайте Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 та десятки інших однією командою.
API, сумісний з OpenAI
Drop-in REST API дозволяє існуючим інструментам, SDK та інтеграціям підключатися до Ollama без змін у коді.
Прискорення GPU
Автоматична підтримка NVIDIA CUDA та Apple Metal значно прискорює виведення порівняно з конфігураціями лише на ЦП.
Мультимодальна підтримка
Використовуйте моделі зору, як-от LLaVA, щоб обробляти зображення та текст в одній розмові.
Власні модельні файли
Створюйте індивідуальні моделі за допомогою системних підказок, налаштувань температури та користувацьких параметрів, використовуючи Modelfiles.
Чому варто запускати Ollama у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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