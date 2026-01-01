Розгорнути Karaoke Eternal в один клік.
Платформа для караоке-вечірок із самостійним розміщенням, де гості додають пісні в чергу зі своїх мобільних браузерів за допомогою QR-кодів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Karaoke Eternal
Karaoke Eternal — це повністю самостійно розміщена платформа для караоке-вечірок, яка перетворює будь-який екран на караоке-дисплей. Гості приєднуються до кімнати, скануючи QR-код, і ставлять пісні в чергу безпосередньо зі свого мобільного браузера — встановлення програми не потрібне. Ведучий керує відтворенням з будь-якого браузера, а кілька незалежних кімнат дозволяють проводити одночасні сесії з окремими чергами.
Підтримувані формати включають треки MP3+G з текстами CDG, стиснені MP3+G, караоке-відео MP4 та візуалізації WebGL для треків без текстів. Медіафайли та налаштування зберігаються у вбудованій базі даних SQLite, зовнішня служба баз даних не потрібна. Початкове налаштування адміністратора завершується при першому доступі через веб-інтерфейс. Самостійне розміщення на вашому VPS зберігає вашу караоке-бібліотеку приватною та завжди доступною, коли починається вечірка.
Ключові характеристики Karaoke Eternal
Мобільна черга пісень
Гості сканують QR-код і ставлять пісні в чергу безпосередньо зі свого мобільного браузера — не потрібно завантажувати застосунок або створювати обліковий запис.
Кілька кімнат для вечірок
Проводьте одночасні караоке-сесії в окремих кімнатах, кожна зі своєю чергою та плеєром, що ідеально підходить для великих закладів або подій.
CDG і підтримка відео
Відтворюйте синхронізовані з CDG треки MP3+G, караоке-відео MP4 та візуалізації WebGL для треків без накладання тексту пісень.
Оновлення черги наживо
Господарі та гості бачать оновлення черги в реальному часі на всіх пристроях, підключених до однієї кімнати.
Застосунок не потрібен
Весь досвід караоке працює в браузері — гості ставлять пісні в чергу, а ведучі керують відтворенням без встановлення будь-чого.
Чому варто запускати Karaoke Eternal у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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