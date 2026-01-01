Karaoke Eternal — це повністю самостійно розміщена платформа для караоке-вечірок, яка перетворює будь-який екран на караоке-дисплей. Гості приєднуються до кімнати, скануючи QR-код, і ставлять пісні в чергу безпосередньо зі свого мобільного браузера — встановлення програми не потрібне. Ведучий керує відтворенням з будь-якого браузера, а кілька незалежних кімнат дозволяють проводити одночасні сесії з окремими чергами.

Підтримувані формати включають треки MP3+G з текстами CDG, стиснені MP3+G, караоке-відео MP4 та візуалізації WebGL для треків без текстів. Медіафайли та налаштування зберігаються у вбудованій базі даних SQLite, зовнішня служба баз даних не потрібна. Початкове налаштування адміністратора завершується при першому доступі через веб-інтерфейс. Самостійне розміщення на вашому VPS зберігає вашу караоке-бібліотеку приватною та завжди доступною, коли починається вечірка.