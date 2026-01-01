Знижка до 68% на phpIPAM

Розгорніть phpIPAM в один клік.

Інструмент керування IP-адресами з відкритим вихідним кодом для відстеження та організації підмереж IPv4/IPv6 та мережевих ресурсів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть phpIPAM в один клік.

Виберіть тариф VPS для phpIPAM

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою phpIPAM

phpIPAM — це самостійно розміщувана, веб-орієнтована програма для управління IP-адресами (IPAM), яка надає мережевим адміністраторам структурований спосіб відстежувати та організовувати адресний простір IPv4 та IPv6. Замість того, щоб вести електронні таблиці або покладатися на пропрієтарне програмне забезпечення для управління мережею, phpIPAM надає інтерфейс на основі бази даних для планування підмереж, відстеження розподілу IP-адрес, управління VLAN та автоматичного виявлення мережі.

Запуск phpIPAM на власній інфраструктурі означає, що ваші дані IP-адрес — підмережі, призначення VLAN, відображення NAT та записи пристроїв — залишаються на серверах, які ви контролюєте, без залежності від хмари або ліцензійних витрат. Вбудований мережевий сканер надсилає запити хостам за налаштованим розкладом, щоб підтримувати актуальний статус IP, а REST API дозволяє інтегрувати управління IP-адресами в конвеєри підготовки та робочі процеси автоматизації.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики phpIPAM

Візуалізація підмережі

Переглядайте адресний простір IPv4 та IPv6 графічно, з відстеженням вільного простору та ієрархією підмереж, що відображається з першого погляду.

Автоматизоване сканування мережі

Вбудоване виявлення мережі пінгує хости за налаштовуваним розкладом і автоматично оновлює IP-статус без ручного введення.

Керування VLAN та VRF

Відстежуйте VLAN та VRF разом з IP-адресами, щоб підтримувати повну картину сегментації мережі.

Доступ до REST API

Програмне керування IP-адресами через REST API дозволяє інтегрувати phpIPAM у робочі процеси забезпечення та автоматизацію інфраструктури.

Інтеграція PowerDNS

Синхронізуйте записи імен хостів та IP-адрес безпосередньо з PowerDNS, щоб дані DNS та IPAM залишалися узгодженими без ручних оновлень.

Чому варто запускати phpIPAM у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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