phpIPAM — це самостійно розміщувана, веб-орієнтована програма для управління IP-адресами (IPAM), яка надає мережевим адміністраторам структурований спосіб відстежувати та організовувати адресний простір IPv4 та IPv6. Замість того, щоб вести електронні таблиці або покладатися на пропрієтарне програмне забезпечення для управління мережею, phpIPAM надає інтерфейс на основі бази даних для планування підмереж, відстеження розподілу IP-адрес, управління VLAN та автоматичного виявлення мережі.

Запуск phpIPAM на власній інфраструктурі означає, що ваші дані IP-адрес — підмережі, призначення VLAN, відображення NAT та записи пристроїв — залишаються на серверах, які ви контролюєте, без залежності від хмари або ліцензійних витрат. Вбудований мережевий сканер надсилає запити хостам за налаштованим розкладом, щоб підтримувати актуальний статус IP, а REST API дозволяє інтегрувати управління IP-адресами в конвеєри підготовки та робочі процеси автоматизації.