Розгорніть phpIPAM в один клік.
Інструмент керування IP-адресами з відкритим вихідним кодом для відстеження та організації підмереж IPv4/IPv6 та мережевих ресурсів.
Виберіть тариф VPS для phpIPAM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою phpIPAM
phpIPAM — це самостійно розміщувана, веб-орієнтована програма для управління IP-адресами (IPAM), яка надає мережевим адміністраторам структурований спосіб відстежувати та організовувати адресний простір IPv4 та IPv6. Замість того, щоб вести електронні таблиці або покладатися на пропрієтарне програмне забезпечення для управління мережею, phpIPAM надає інтерфейс на основі бази даних для планування підмереж, відстеження розподілу IP-адрес, управління VLAN та автоматичного виявлення мережі.
Запуск phpIPAM на власній інфраструктурі означає, що ваші дані IP-адрес — підмережі, призначення VLAN, відображення NAT та записи пристроїв — залишаються на серверах, які ви контролюєте, без залежності від хмари або ліцензійних витрат. Вбудований мережевий сканер надсилає запити хостам за налаштованим розкладом, щоб підтримувати актуальний статус IP, а REST API дозволяє інтегрувати управління IP-адресами в конвеєри підготовки та робочі процеси автоматизації.
Ключові характеристики phpIPAM
Візуалізація підмережі
Переглядайте адресний простір IPv4 та IPv6 графічно, з відстеженням вільного простору та ієрархією підмереж, що відображається з першого погляду.
Автоматизоване сканування мережі
Вбудоване виявлення мережі пінгує хости за налаштовуваним розкладом і автоматично оновлює IP-статус без ручного введення.
Керування VLAN та VRF
Відстежуйте VLAN та VRF разом з IP-адресами, щоб підтримувати повну картину сегментації мережі.
Доступ до REST API
Програмне керування IP-адресами через REST API дозволяє інтегрувати phpIPAM у робочі процеси забезпечення та автоматизацію інфраструктури.
Інтеграція PowerDNS
Синхронізуйте записи імен хостів та IP-адрес безпосередньо з PowerDNS, щоб дані DNS та IPAM залишалися узгодженими без ручних оновлень.
Чому варто запускати phpIPAM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS для замовлень на роботу, профілактичного обслуговування та відстеження активів
BunkerM
Комплексний Mosquitto MQTT брокер з веб-інтерфейсом, редактором ACL та моніторингом у реальному часі