Planka — це безкоштовний застосунок з відкритим вихідним кодом для канбан-дошки, створений для робочих груп, яким потрібна проста, самостійно розміщувана альтернатива Trello. Завдяки оновленням у реальному часі, керуванню картками за допомогою перетягування та чистому інтерфейсу, Planka допомагає командам організовувати проєкти, відстежувати завдання та співпрацювати, не покладаючись на пропрієтарні SaaS-платформи та не сплачуючи абонентську плату за користувача.

Самостійне розміщення Planka на власному VPS дозволяє зберігати всі дані проєкту, вкладення та командні комунікації під вашим контролем. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та інтеграцію Traefik для безпечного доступу через HTTPS. Обліковий запис адміністратора автоматично створюється під час першого запуску з обліковими даними, які ви налаштовуєте під час розгортання.