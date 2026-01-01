Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Planka
Planka — це безкоштовний застосунок з відкритим вихідним кодом для канбан-дошки, створений для робочих груп, яким потрібна проста, самостійно розміщувана альтернатива Trello. Завдяки оновленням у реальному часі, керуванню картками за допомогою перетягування та чистому інтерфейсу, Planka допомагає командам організовувати проєкти, відстежувати завдання та співпрацювати, не покладаючись на пропрієтарні SaaS-платформи та не сплачуючи абонентську плату за користувача.
Самостійне розміщення Planka на власному VPS дозволяє зберігати всі дані проєкту, вкладення та командні комунікації під вашим контролем. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та інтеграцію Traefik для безпечного доступу через HTTPS. Обліковий запис адміністратора автоматично створюється під час першого запуску з обліковими даними, які ви налаштовуєте під час розгортання.
Ключові характеристики Planka
Канбан-дошки в реальному часі
Зміни з'являються миттєво для всіх членів команди завдяки оновленням у реальному часі на базі з'єднань WebSocket.
Drag-and-drop cards
Переміщуйте завдання між списками та змінюйте порядок пріоритетів за допомогою інтуїтивних функцій drag-and-drop.
File attachments
Прикріплюйте файли та зображення безпосередньо до карток для організації активів проєкту разом із завданнями.
Коментарі завдання
Обговорюйте завдання з членами команди через коментарі до карток зі сповіщеннями в реальному часі.
Labels and due dates
Категоризуйте картки кольоровими мітками та встановлюйте терміни виконання, щоб відстежувати терміни у всіх проєктах.
Багатопроєктні дошки
Організуйте роботу у кількох проєктах з окремими дошками, кожна зі своїми списками та учасниками.
Чому варто запускати Planka у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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