Розгорніть Grafana Loki в один клік.
Горизонтально масштабована система агрегації журналів, натхненна Prometheus, розроблена для економічно ефективного індексування міток замість повного тексту.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grafana Loki
Grafana Loki — це система агрегації логів з відкритим вихідним кодом, розроблена Grafana Labs, яка використовує підхід Prometheus до логів — вона індексує лише невеликий набір метаданих-міток для кожного потоку, а не повний вміст логів, що значно знижує витрати на зберігання та експлуатаційні витрати порівняно з традиційними базами даних логів. Логи надсилаються агентами, такими як Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit або Vector, і запитуються за допомогою LogQL.
Цей шаблон об'єднує Loki з Grafana, попередньо налаштованою як інтерфейс користувача, і попередньо надає Loki як джерело даних за замовчуванням, тому логи доступні для пошуку у вікні Explore, щойно стек запускається. Самостійний хостинг на VPS зберігає конфіденційні логи додатків та аудиту повністю у вашій власній інфраструктурі, без плати за індексацію за гігабайт.
Ключові характеристики Grafana Loki
Індексація за підписами
Loki індексує лише невелику кількість міток метаданих для кожного потоку журналів замість повного корисного навантаження, зменшуючи витрати на зберігання та пам'ять порівняно з механізмами типу Elasticsearch.
Мова запитів LogQL
Запитуйте журнали за допомогою синтаксису, натхненного PromQL, який підтримує фільтрацію, аналіз та вилучення метрик, щоб ви могли будувати графіки частоти помилок та затримки безпосередньо з рядків журналу.
Вбудований інтерфейс користувача Grafana
Вбудований екземпляр Grafana поставляється з попередньо налаштованим Loki як джерелом даних, готовим для перегляду Explore, інформаційних панелей та уніфікованого сповіщення з першого дня.
Багатоагентне завантаження
Приймайте журнали від Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash та будь-якого клієнта, що підтримує Loki push API, для гнучкого збору даних по всьому вашому стеку.
Уніфіковане сповіщення
Визначте правила сповіщень на основі LogQL через Grafana та направляйте сповіщення до Slack, PagerDuty, електронної пошти й вебхуків разом з наявними метричними сповіщеннями.
Сховище на основі файлової системи
Однобінарний режим за замовчуванням зберігає фрагменти та індекс TSDB на том Docker на диску, без необхідності зовнішнього об'єктного сховища для початку роботи.
Чому варто запускати Grafana Loki у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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