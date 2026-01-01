Grafana Loki — це система агрегації логів з відкритим вихідним кодом, розроблена Grafana Labs, яка використовує підхід Prometheus до логів — вона індексує лише невеликий набір метаданих-міток для кожного потоку, а не повний вміст логів, що значно знижує витрати на зберігання та експлуатаційні витрати порівняно з традиційними базами даних логів. Логи надсилаються агентами, такими як Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit або Vector, і запитуються за допомогою LogQL.

Цей шаблон об'єднує Loki з Grafana, попередньо налаштованою як інтерфейс користувача, і попередньо надає Loki як джерело даних за замовчуванням, тому логи доступні для пошуку у вікні Explore, щойно стек запускається. Самостійний хостинг на VPS зберігає конфіденційні логи додатків та аудиту повністю у вашій власній інфраструктурі, без плати за індексацію за гігабайт.