Знижка до 68% на Grafana Loki

Розгорніть Grafana Loki в один клік.

Горизонтально масштабована система агрегації журналів, натхненна Prometheus, розроблена для економічно ефективного індексування міток замість повного тексту.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Grafana Loki в один клік.

Виберіть тариф VPS для Grafana Loki

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Grafana Loki

Grafana Loki — це система агрегації логів з відкритим вихідним кодом, розроблена Grafana Labs, яка використовує підхід Prometheus до логів — вона індексує лише невеликий набір метаданих-міток для кожного потоку, а не повний вміст логів, що значно знижує витрати на зберігання та експлуатаційні витрати порівняно з традиційними базами даних логів. Логи надсилаються агентами, такими як Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit або Vector, і запитуються за допомогою LogQL.

Цей шаблон об'єднує Loki з Grafana, попередньо налаштованою як інтерфейс користувача, і попередньо надає Loki як джерело даних за замовчуванням, тому логи доступні для пошуку у вікні Explore, щойно стек запускається. Самостійний хостинг на VPS зберігає конфіденційні логи додатків та аудиту повністю у вашій власній інфраструктурі, без плати за індексацію за гігабайт.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Grafana Loki

Індексація за підписами

Loki індексує лише невелику кількість міток метаданих для кожного потоку журналів замість повного корисного навантаження, зменшуючи витрати на зберігання та пам'ять порівняно з механізмами типу Elasticsearch.

Мова запитів LogQL

Запитуйте журнали за допомогою синтаксису, натхненного PromQL, який підтримує фільтрацію, аналіз та вилучення метрик, щоб ви могли будувати графіки частоти помилок та затримки безпосередньо з рядків журналу.

Вбудований інтерфейс користувача Grafana

Вбудований екземпляр Grafana поставляється з попередньо налаштованим Loki як джерелом даних, готовим для перегляду Explore, інформаційних панелей та уніфікованого сповіщення з першого дня.

Багатоагентне завантаження

Приймайте журнали від Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash та будь-якого клієнта, що підтримує Loki push API, для гнучкого збору даних по всьому вашому стеку.

Уніфіковане сповіщення

Визначте правила сповіщень на основі LogQL через Grafana та направляйте сповіщення до Slack, PagerDuty, електронної пошти й вебхуків разом з наявними метричними сповіщеннями.

Сховище на основі файлової системи

Однобінарний режим за замовчуванням зберігає фрагменти та індекс TSDB на том Docker на диску, без необхідності зовнішнього об'єктного сховища для початку роботи.

Чому варто запускати Grafana Loki у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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