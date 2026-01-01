OliveTin — це невеликий самостійно розміщений Go-сервіс, який перетворює заздалегідь визначені команди оболонки на безпечні кнопки, що запускаються одним кліком, у веб-інтерфейсі. Адміністратор описує кожну дію у файлі конфігурації YAML — назва, іконка, команда, необов'язкові аргументи, необов'язковий діалог підтвердження — і OliveTin відображає їх як акуратну панель інструментів, яку будь-хто з доступом може викликати без використання терміналу.

Самостійне розміщення OliveTin на власному VPS надає нетехнічним членам домогосподарства, молодшим колегам або сенсорним екранам у стилі кіоску контрольований набір операцій, які вони можуть безпечно виконувати — перезапустити завислу службу, надіслати пакет wake-on-lan, оновити бібліотеку Plex, запустити резервне копіювання — без передачі облікових даних SSH або доступу до довільного виконання команд. Оскільки OliveTin виконує лише ті команди, які ви явно оголосили, зона ураження залишається обмеженою конфігурацією YAML.