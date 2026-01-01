Розгортання OliveTin в один клік.
Легкий веб-інтерфейс із самостійним розміщенням, що відображає заздалегідь визначені команди оболонки у вигляді безпечних кнопок, що запускаються одним кліком.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OliveTin
OliveTin — це невеликий самостійно розміщений Go-сервіс, який перетворює заздалегідь визначені команди оболонки на безпечні кнопки, що запускаються одним кліком, у веб-інтерфейсі. Адміністратор описує кожну дію у файлі конфігурації YAML — назва, іконка, команда, необов'язкові аргументи, необов'язковий діалог підтвердження — і OliveTin відображає їх як акуратну панель інструментів, яку будь-хто з доступом може викликати без використання терміналу.
Самостійне розміщення OliveTin на власному VPS надає нетехнічним членам домогосподарства, молодшим колегам або сенсорним екранам у стилі кіоску контрольований набір операцій, які вони можуть безпечно виконувати — перезапустити завислу службу, надіслати пакет wake-on-lan, оновити бібліотеку Plex, запустити резервне копіювання — без передачі облікових даних SSH або доступу до довільного виконання команд. Оскільки OliveTin виконує лише ті команди, які ви явно оголосили, зона ураження залишається обмеженою конфігурацією YAML.
Ключові характеристики OliveTin
Дії, визначені в YAML
Опишіть кожну команду оболонки у файлі конфігурації OliveTin із заголовком, іконкою, необов'язковими аргументами та поведінкою виконання для відображення досконалої інформаційної панелі.
Сенсорний інтерфейс користувача
Адаптивний односторінковий додаток, розроблений для телефонів, планшетів та настінних сенсорних екранів — ідеально підходить для автоматизації домашнього господарства в стилі кіоску.
Аргумент та випадаючі входи
Перетворіть складні команди на випадаючі списки, текстові поля або перемикачі, щоб нетехнічні користувачі щоразу викликали їх з правильними параметрами.
Діалоги підтвердження
Позначайте чутливі дії необхідними підтвердженнями, щоб небезпечні команди потребували додаткового кліку перед їх виконанням.
Мале споживання ресурсів
Єдиний Go-бінарник використовує лише кілька МБ ОЗП і мінімум ЦП, ідеально підходить для розміщення на VPS поряд з важчими самостійно розміщеними сервісами.
Вебхук і API
Запускайте дії ззовні за допомогою HTTP вебхуків або REST API, щоб інтегрувати OliveTin в автоматизації, скрипти та центри домашньої автоматизації.
Чому варто запускати OliveTin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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