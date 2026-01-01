Знижка до 68% на OliveTin

Розгортання OliveTin в один клік.

Легкий веб-інтерфейс із самостійним розміщенням, що відображає заздалегідь визначені команди оболонки у вигляді безпечних кнопок, що запускаються одним кліком.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання OliveTin в один клік.

Виберіть тариф VPS для OliveTin

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OliveTin

OliveTin — це невеликий самостійно розміщений Go-сервіс, який перетворює заздалегідь визначені команди оболонки на безпечні кнопки, що запускаються одним кліком, у веб-інтерфейсі. Адміністратор описує кожну дію у файлі конфігурації YAML — назва, іконка, команда, необов'язкові аргументи, необов'язковий діалог підтвердження — і OliveTin відображає їх як акуратну панель інструментів, яку будь-хто з доступом може викликати без використання терміналу.

Самостійне розміщення OliveTin на власному VPS надає нетехнічним членам домогосподарства, молодшим колегам або сенсорним екранам у стилі кіоску контрольований набір операцій, які вони можуть безпечно виконувати — перезапустити завислу службу, надіслати пакет wake-on-lan, оновити бібліотеку Plex, запустити резервне копіювання — без передачі облікових даних SSH або доступу до довільного виконання команд. Оскільки OliveTin виконує лише ті команди, які ви явно оголосили, зона ураження залишається обмеженою конфігурацією YAML.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OliveTin

Дії, визначені в YAML

Опишіть кожну команду оболонки у файлі конфігурації OliveTin із заголовком, іконкою, необов'язковими аргументами та поведінкою виконання для відображення досконалої інформаційної панелі.

Сенсорний інтерфейс користувача

Адаптивний односторінковий додаток, розроблений для телефонів, планшетів та настінних сенсорних екранів — ідеально підходить для автоматизації домашнього господарства в стилі кіоску.

Аргумент та випадаючі входи

Перетворіть складні команди на випадаючі списки, текстові поля або перемикачі, щоб нетехнічні користувачі щоразу викликали їх з правильними параметрами.

Діалоги підтвердження

Позначайте чутливі дії необхідними підтвердженнями, щоб небезпечні команди потребували додаткового кліку перед їх виконанням.

Мале споживання ресурсів

Єдиний Go-бінарник використовує лише кілька МБ ОЗП і мінімум ЦП, ідеально підходить для розміщення на VPS поряд з важчими самостійно розміщеними сервісами.

Вебхук і API

Запускайте дії ззовні за допомогою HTTP вебхуків або REST API, щоб інтегрувати OliveTin в автоматизації, скрипти та центри домашньої автоматизації.

Чому варто запускати OliveTin у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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