OxiCloud — це хмарна платформа для зберігання даних з відкритим кодом, написана на Rust, розроблена як швидка та ресурсоефективна альтернатива Nextcloud та OwnCloud. Вона забезпечує завантаження файлів, їхнє вивантаження, керування папками, спільний доступ, пошук, кошик та вбудований музичний плеєр — все це розміщується самостійно з використанням бекенду PostgreSQL. Середовище виконання Rust підтримує використання пам'яті в режимі очікування значно нижче 100 МБ, що робить його практичним для тарифних планів VPS, де стек на основі PHP був би занадто важким.

Самостійне розміщення OxiCloud дозволяє зберігати всі файли на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без квот, абонентської плати та доступу третіх сторін до ваших файлів. Додатковий рівень сумісності з Nextcloud дозволяє існуючим настільним та мобільним клієнтам Nextcloud підключатися без переналаштування.