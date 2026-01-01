Встановлення OxiCloud в один клік.
Легке самостійно розміщене хмарне сховище, створене на Rust, із сумісністю з десктопними та мобільними клієнтами Nextcloud.
Виберіть тариф VPS для OxiCloud
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OxiCloud
OxiCloud — це хмарна платформа для зберігання даних з відкритим кодом, написана на Rust, розроблена як швидка та ресурсоефективна альтернатива Nextcloud та OwnCloud. Вона забезпечує завантаження файлів, їхнє вивантаження, керування папками, спільний доступ, пошук, кошик та вбудований музичний плеєр — все це розміщується самостійно з використанням бекенду PostgreSQL. Середовище виконання Rust підтримує використання пам'яті в режимі очікування значно нижче 100 МБ, що робить його практичним для тарифних планів VPS, де стек на основі PHP був би занадто важким.
Самостійне розміщення OxiCloud дозволяє зберігати всі файли на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без квот, абонентської плати та доступу третіх сторін до ваших файлів. Додатковий рівень сумісності з Nextcloud дозволяє існуючим настільним та мобільним клієнтам Nextcloud підключатися без переналаштування.
Ключові характеристики OxiCloud
Підтримка клієнта Nextcloud
Додатковий рівень сумісності Nextcloud дозволяє існуючим десктопним та мобільним клієнтам синхронізації Nextcloud підключатися до OxiCloud без їх перевстановлення або переналаштування.
Низьке споживання пам'яті
Середовище виконання Rust + mimalloc використовує менше 100 МБ у режимі простою, що робить OxiCloud практичним на невеликих планах VPS, де стеки хмарного сховища на базі PHP вичерпали б доступну ОЗП.
Посилання для обміну файлами
Створюйте публічні посилання для файлів та папок, щоб зовнішні одержувачі могли завантажувати вміст без створення облікового запису на вашому сервері.
Кошик та відновлення
Видалені файли переміщуються до кошика замість негайного видалення, що дає вам час на відновлення перед остаточним видаленням.
Вбудований музичний плеєр
Передавайте аудіофайли безпосередньо з браузера з підтримкою списків відтворення та метаданих треків — окремий медіасервер або плагін не потрібен.
Чому варто запускати OxiCloud у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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