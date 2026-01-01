Знижка до 68% на OxiCloud

Встановлення OxiCloud в один клік.

Легке самостійно розміщене хмарне сховище, створене на Rust, із сумісністю з десктопними та мобільними клієнтами Nextcloud.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення OxiCloud в один клік.

Виберіть тариф VPS для OxiCloud

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OxiCloud

OxiCloud — це хмарна платформа для зберігання даних з відкритим кодом, написана на Rust, розроблена як швидка та ресурсоефективна альтернатива Nextcloud та OwnCloud. Вона забезпечує завантаження файлів, їхнє вивантаження, керування папками, спільний доступ, пошук, кошик та вбудований музичний плеєр — все це розміщується самостійно з використанням бекенду PostgreSQL. Середовище виконання Rust підтримує використання пам'яті в режимі очікування значно нижче 100 МБ, що робить його практичним для тарифних планів VPS, де стек на основі PHP був би занадто важким.

Самостійне розміщення OxiCloud дозволяє зберігати всі файли на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без квот, абонентської плати та доступу третіх сторін до ваших файлів. Додатковий рівень сумісності з Nextcloud дозволяє існуючим настільним та мобільним клієнтам Nextcloud підключатися без переналаштування.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OxiCloud

Підтримка клієнта Nextcloud

Додатковий рівень сумісності Nextcloud дозволяє існуючим десктопним та мобільним клієнтам синхронізації Nextcloud підключатися до OxiCloud без їх перевстановлення або переналаштування.

Низьке споживання пам'яті

Середовище виконання Rust + mimalloc використовує менше 100 МБ у режимі простою, що робить OxiCloud практичним на невеликих планах VPS, де стеки хмарного сховища на базі PHP вичерпали б доступну ОЗП.

Посилання для обміну файлами

Створюйте публічні посилання для файлів та папок, щоб зовнішні одержувачі могли завантажувати вміст без створення облікового запису на вашому сервері.

Кошик та відновлення

Видалені файли переміщуються до кошика замість негайного видалення, що дає вам час на відновлення перед остаточним видаленням.

Вбудований музичний плеєр

Передавайте аудіофайли безпосередньо з браузера з підтримкою списків відтворення та метаданих треків — окремий медіасервер або плагін не потрібен.

Чому варто запускати OxiCloud у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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