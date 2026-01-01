Розгорніть Huginn в один клік.
Self-hosted платформа автоматизації для створення інтелектуальних агентів моніторингу, які відстежують веб та діють від вашого імені.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Huginn
Huginn – це платформа автоматизації з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє створювати агентів для моніторингу вебсайтів, відстеження змін даних, агрегування контенту та виконання багатоетапних робочих процесів — все на вашій власній інфраструктурі. Фактично це self-hosted альтернатива IFTTT або Zapier без обмежень швидкості та абонентської плати. Агенти можуть відстежувати події, трансформувати та маршрутизувати дані між сервісами, надсилати сповіщення та координувати складні конвеєри через візуальний вебінтерфейс.
Запуск Huginn на вашому VPS означає, що робочі процеси автоматизації виконуються надійно цілодобово з повним доступом до внутрішніх систем і приватних джерел даних, до яких хмарні служби автоматизації не мають доступу, зберігаючи при цьому ваші ключі API та бізнес-логіку повністю під вашим контролем.
Ключові характеристики Huginn
Власний конструктор агентів
Створюйте агенти моніторингу та автоматизації через візуальний інтерфейс без написання коду, підключаючи вебсервіси та джерела даних до робочих процесів.
Моніторинг сайтів
Відстежуйте зміни вмісту на будь-якому вебсайті та запускайте дії, коли ціни падають, з'являються новини або виявляються певні ключові слова.
Заплановане виконання
Запускайте агентів за розкладом, схожим на cron, або активуйте їх подіями, забезпечуючи, що чутливі до часу автоматизації ніколи не пропустять свій термін.
Трансформація даних
Фільтруйте, аналізуйте та переформатовуйте дані між кроками за допомогою вбудованих агентів трансформації, які обробляють JSON, XML та регулярні вирази.
Підтримка кількох користувачів
Рольові дозволи дозволяють командам ділитися та співпрацювати над робочими процесами автоматизації без розкриття конфіденційних облікових даних агентів.
Чому варто запускати Huginn у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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