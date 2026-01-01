Huginn – це платформа автоматизації з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє створювати агентів для моніторингу вебсайтів, відстеження змін даних, агрегування контенту та виконання багатоетапних робочих процесів — все на вашій власній інфраструктурі. Фактично це self-hosted альтернатива IFTTT або Zapier без обмежень швидкості та абонентської плати. Агенти можуть відстежувати події, трансформувати та маршрутизувати дані між сервісами, надсилати сповіщення та координувати складні конвеєри через візуальний вебінтерфейс.

Запуск Huginn на вашому VPS означає, що робочі процеси автоматизації виконуються надійно цілодобово з повним доступом до внутрішніх систем і приватних джерел даних, до яких хмарні служби автоматизації не мають доступу, зберігаючи при цьому ваші ключі API та бізнес-логіку повністю під вашим контролем.