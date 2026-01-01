Знижка до 68% на Huginn

Розгорніть Huginn в один клік.

Self-hosted платформа автоматизації для створення інтелектуальних агентів моніторингу, які відстежують веб та діють від вашого імені.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Huginn в один клік.

Виберіть тариф VPS для Huginn

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Huginn

Huginn – це платформа автоматизації з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє створювати агентів для моніторингу вебсайтів, відстеження змін даних, агрегування контенту та виконання багатоетапних робочих процесів — все на вашій власній інфраструктурі. Фактично це self-hosted альтернатива IFTTT або Zapier без обмежень швидкості та абонентської плати. Агенти можуть відстежувати події, трансформувати та маршрутизувати дані між сервісами, надсилати сповіщення та координувати складні конвеєри через візуальний вебінтерфейс.

Запуск Huginn на вашому VPS означає, що робочі процеси автоматизації виконуються надійно цілодобово з повним доступом до внутрішніх систем і приватних джерел даних, до яких хмарні служби автоматизації не мають доступу, зберігаючи при цьому ваші ключі API та бізнес-логіку повністю під вашим контролем.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Huginn

Власний конструктор агентів

Створюйте агенти моніторингу та автоматизації через візуальний інтерфейс без написання коду, підключаючи вебсервіси та джерела даних до робочих процесів.

Моніторинг сайтів

Відстежуйте зміни вмісту на будь-якому вебсайті та запускайте дії, коли ціни падають, з'являються новини або виявляються певні ключові слова.

Заплановане виконання

Запускайте агентів за розкладом, схожим на cron, або активуйте їх подіями, забезпечуючи, що чутливі до часу автоматизації ніколи не пропустять свій термін.

Трансформація даних

Фільтруйте, аналізуйте та переформатовуйте дані між кроками за допомогою вбудованих агентів трансформації, які обробляють JSON, XML та регулярні вирази.

Підтримка кількох користувачів

Рольові дозволи дозволяють командам ділитися та співпрацювати над робочими процесами автоматизації без розкриття конфіденційних облікових даних агентів.

Чому варто запускати Huginn у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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