ShipShipShip — це програма з відкритим вихідним кодом для ведення журналу змін та дорожньої карти, яка допомагає продуктовим командам ділитися оновленнями та збирати відгуки спільноти в одному місці. Створена за допомогою SvelteKit та Go, вона поєднує відшліфований публічний журнал змін з адміністративною дошкою в стилі канбан, де кожен випуск, виправлення та майбутня ідея розташовані поруч із голосами та реакціями, які вони отримали.

Самостійне розміщення ShipShipShip на вашому VPS зберігає списки підписників, облікові дані SMTP та дані зворотного зв'язку під вашим контролем, усуває ціноутворення за місце для розміщених альтернатив і дозволяє вам брендувати публічну сторінку за допомогою встановлюваних тем, які відповідають вашому продукту.