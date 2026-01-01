Розгорніть ShipShipShip: встановлення в один клік.
Легка платформа для журналу змін та дорожньої карти, що розміщується самостійно, з голосуванням спільноти, реакціями емодзі та автоматизацією розсилок.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ShipShipShip
ShipShipShip — це програма з відкритим вихідним кодом для ведення журналу змін та дорожньої карти, яка допомагає продуктовим командам ділитися оновленнями та збирати відгуки спільноти в одному місці. Створена за допомогою SvelteKit та Go, вона поєднує відшліфований публічний журнал змін з адміністративною дошкою в стилі канбан, де кожен випуск, виправлення та майбутня ідея розташовані поруч із голосами та реакціями, які вони отримали.
Самостійне розміщення ShipShipShip на вашому VPS зберігає списки підписників, облікові дані SMTP та дані зворотного зв'язку під вашим контролем, усуває ціноутворення за місце для розміщених альтернатив і дозволяє вам брендувати публічну сторінку за допомогою встановлюваних тем, які відповідають вашому продукту.
Ключові характеристики ShipShipShip
Голосування спільноти
Відвідувачі голосують за запропоновані функції, щоб команда могла розставляти пріоритети в дорожній карті на основі реального попиту, а не внутрішніх припущень.
Реакції емодзі
Вісім типів реакцій дозволяють читачам реагувати на кожен запис, надаючи легкий зворотний зв'язок без примусу проходити процес реєстрації.
Дорожня карта Kanban
Дошка з функцією перетягування та налаштовуваними статусами забезпечує видимість кожного запропонованого, поточного та виконаного елемента для всієї команди.
Автоматизація розсилок
SMTP-розсилки автоматично надсилаються, коли запис змінює статус, тому підписники дізнаються про випуски без ручного надсилання.
Інстальовані теми
Система тем, керована маніфестом, відокремлює панель адміністратора від публічного журналу змін, щоб ви могли точно відповідати брендингу вашого продукту.
RESTful API
Повний REST API для подій, реакцій, голосів та підписників розсилки дозволяє легко інтегрувати з CI/CD або маркетинговими інструментами.
Чому варто запускати ShipShipShip у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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