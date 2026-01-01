Plandex — це агент для кодування зі штучним інтелектом з відкритим вихідним кодом, який працює у вашому терміналі та вирішує реальні програмні завдання, що охоплюють десятки файлів і багато кроків. Замість того, щоб створювати одноразові фрагменти коду, він розробляє та вдосконалює план, ізолює зміни файлів для перегляду на основі відмінностей перед їх застосуванням, і обробляє до 2 мільйонів токенів контексту для роботи з великими кодовими базами.

Самостійне розміщення Plandex на вашому VPS зберігає ваш код, підказки та плани на інфраструктурі, яку ви контролюєте, водночас надаючи вам постійний сервер, до якого легкий Plandex CLI може підключатися з будь-якої машини розробника. Ви використовуєте власні облікові дані постачальника моделей — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google або локальний Ollama — тому немає плати за місце на платформі або прив'язки до постачальника.