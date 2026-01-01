Встановіть Plandex в один клік.
Термінальний ШІ-агент для кодування з відкритим вихідним кодом, який планує та виконує великі, багатоетапні завдання у багатьох файлах.
Виберіть тариф VPS для Plandex
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Plandex
Plandex — це агент для кодування зі штучним інтелектом з відкритим вихідним кодом, який працює у вашому терміналі та вирішує реальні програмні завдання, що охоплюють десятки файлів і багато кроків. Замість того, щоб створювати одноразові фрагменти коду, він розробляє та вдосконалює план, ізолює зміни файлів для перегляду на основі відмінностей перед їх застосуванням, і обробляє до 2 мільйонів токенів контексту для роботи з великими кодовими базами.
Самостійне розміщення Plandex на вашому VPS зберігає ваш код, підказки та плани на інфраструктурі, яку ви контролюєте, водночас надаючи вам постійний сервер, до якого легкий Plandex CLI може підключатися з будь-якої машини розробника. Ви використовуєте власні облікові дані постачальника моделей — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google або локальний Ollama — тому немає плати за місце на платформі або прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Plandex
Планує великі завдання
Створює багатоетапні плани для змін, що охоплюють десятки файлів, замість створення одноразових фрагментів коду.
контекст 2 млн токенів
Завантажує та аналізує великі кодові бази з вікном контексту до 2 мільйонів токенів.
Огляд змін
Ізолює редагування файлів і показує різницю для кожної зміни, щоб ви могли схвалити або відхилити, перш ніж щось торкнеться вашого робочого дерева.
Багатопровайдерні моделі
Підключається до OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini та локальних моделей Ollama з однієї сесії CLI.
Термінал-рідний REPL
Працює в терміналі REPL з нечітким автодоповненням команд, підтримкою скриптів та конвеєрів — вкладка браузера не потрібна.
Самостійно розміщений сервер
CLI на вашому ноутбуці підключається до сервера Plandex на вашому VPS, зберігаючи плани та стан проєкту під вашим контролем.
Чому варто запускати Plandex у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.