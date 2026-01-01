Знижка до 68% на Plandex

Встановіть Plandex в один клік.

Термінальний ШІ-агент для кодування з відкритим вихідним кодом, який планує та виконує великі, багатоетапні завдання у багатьох файлах.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть Plandex в один клік.

Виберіть тариф VPS для Plandex

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Plandex

Plandex — це агент для кодування зі штучним інтелектом з відкритим вихідним кодом, який працює у вашому терміналі та вирішує реальні програмні завдання, що охоплюють десятки файлів і багато кроків. Замість того, щоб створювати одноразові фрагменти коду, він розробляє та вдосконалює план, ізолює зміни файлів для перегляду на основі відмінностей перед їх застосуванням, і обробляє до 2 мільйонів токенів контексту для роботи з великими кодовими базами.

Самостійне розміщення Plandex на вашому VPS зберігає ваш код, підказки та плани на інфраструктурі, яку ви контролюєте, водночас надаючи вам постійний сервер, до якого легкий Plandex CLI може підключатися з будь-якої машини розробника. Ви використовуєте власні облікові дані постачальника моделей — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google або локальний Ollama — тому немає плати за місце на платформі або прив'язки до постачальника.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Plandex

Планує великі завдання

Створює багатоетапні плани для змін, що охоплюють десятки файлів, замість створення одноразових фрагментів коду.

контекст 2 млн токенів

Завантажує та аналізує великі кодові бази з вікном контексту до 2 мільйонів токенів.

Огляд змін

Ізолює редагування файлів і показує різницю для кожної зміни, щоб ви могли схвалити або відхилити, перш ніж щось торкнеться вашого робочого дерева.

Багатопровайдерні моделі

Підключається до OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini та локальних моделей Ollama з однієї сесії CLI.

Термінал-рідний REPL

Працює в терміналі REPL з нечітким автодоповненням команд, підтримкою скриптів та конвеєрів — вкладка браузера не потрібна.

Самостійно розміщений сервер

CLI на вашому ноутбуці підключається до сервера Plandex на вашому VPS, зберігаючи плани та стан проєкту під вашим контролем.

Чому варто запускати Plandex у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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