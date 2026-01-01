GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) — це сервер REST API з відкритим вихідним кодом, який підключається до WhatsApp через протокол багатопристроєвого доступу. Він надає чистий веб-інтерфейс користувача для керування сесіями WhatsApp та повноцінний REST API для надсилання повідомлень, керування контактами та обробки вебхуків — усе з власного сервера.

Самостійний хостинг GoWA на VPS гарантує конфіденційність даних сесії WhatsApp, що API не має обмежень швидкості від сторонніх постачальників, і ви зберігаєте повний контроль над маршрутизацією повідомлень та інтеграціями вебхуків.