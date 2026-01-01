Розгортання GoWA в один клік.
Легкий WhatsApp REST API та веб-інтерфейс, створений на Go для автоматизації багатопристроєвого обміну повідомленнями.
Виберіть тариф VPS для GoWA
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) — це сервер REST API з відкритим вихідним кодом, який підключається до WhatsApp через протокол багатопристроєвого доступу. Він надає чистий веб-інтерфейс користувача для керування сесіями WhatsApp та повноцінний REST API для надсилання повідомлень, керування контактами та обробки вебхуків — усе з власного сервера.
Самостійний хостинг GoWA на VPS гарантує конфіденційність даних сесії WhatsApp, що API не має обмежень швидкості від сторонніх постачальників, і ви зберігаєте повний контроль над маршрутизацією повідомлень та інтеграціями вебхуків.
Ключові характеристики GoWA
REST API
Повний HTTP API для надсилання текстових повідомлень, зображень, документів та повідомлень про місцезнаходження програмно з будь-якої мови або інструменту.
Підтримка декількох пристроїв
Підключіть кілька акаунтів WhatsApp до одного екземпляра сервера без необхідності окремих телефонних підключень.
Веб-інтерфейс
Вбудований веб-інтерфейс для сканування QR-кодів, керування сесіями та тестування викликів API без написання коду.
Інтеграція вебхуків
Пересилайте вхідні повідомлення на власні кінцеві точки для автоматизації чат-ботів, інтеграції з CRM або робочих процесів сповіщень.
Базова автентифікація
Захистіть API та веб-інтерфейс за допомогою облікових даних (імені користувача та пароля), щоб запобігти несанкціонованому доступу.
Чому варто запускати GoWA у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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