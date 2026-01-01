Morphic — це пошукова система з відкритим вихідним кодом на базі ШІ, яка поєднує великі мовні моделі з пошуком в інтернеті в реальному часі для створення структурованих відповідей із посиланнями на джерела. Замість ранжованого списку посилань, Morphic читає та синтезує веб-контент, щоб користувачі отримували пряму відповідь із посиланнями, які вони можуть перевірити. Він підтримує моделі OpenAI, Anthropic, Google Gemini та локальні моделі Ollama, дозволяючи вам вибрати бекенд ШІ, який відповідає вашим потребам.

Самостійне розміщення Morphic зберігає кожен пошуковий запит та історію розмов на вашому власному сервері. Це розгортання включає SearXNG як пошуковий бекенд, тому зовнішня підписка на API пошуку не потрібна — лише ключ постачальника ШІ та ваш VPS.