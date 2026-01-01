Розгорніть Morphic в один клік.
Пошукова система ШІ з відкритим вихідним кодом, яка надає генеративні, цитовані відповіді замість списків посилань.
Виберіть тариф VPS для Morphic
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Morphic
Morphic — це пошукова система з відкритим вихідним кодом на базі ШІ, яка поєднує великі мовні моделі з пошуком в інтернеті в реальному часі для створення структурованих відповідей із посиланнями на джерела. Замість ранжованого списку посилань, Morphic читає та синтезує веб-контент, щоб користувачі отримували пряму відповідь із посиланнями, які вони можуть перевірити. Він підтримує моделі OpenAI, Anthropic, Google Gemini та локальні моделі Ollama, дозволяючи вам вибрати бекенд ШІ, який відповідає вашим потребам.
Самостійне розміщення Morphic зберігає кожен пошуковий запит та історію розмов на вашому власному сервері. Це розгортання включає SearXNG як пошуковий бекенд, тому зовнішня підписка на API пошуку не потрібна — лише ключ постачальника ШІ та ваш VPS.
Ключові характеристики Morphic
Генеративні цитовані відповіді
Morphic синтезує інформацію з багатьох джерел і надає структуровану відповідь з вбудованими посиланнями, щоб користувачі могли прочитати та перевірити кожне твердження.
Багатопровайдерна підтримка ШІ
Перемикайтеся між OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini або локальним екземпляром Ollama без зміни інтерфейсу — просто оновіть свій ключ API.
Постійна історія чату
Кожна пошукова розмова зберігається в PostgreSQL, щоб користувачі могли повертатися до попередніх обговорень, продовжувати уточнюючі запитання та ділитися результатами за посиланням.
Пакетний приватний пошук
SearXNG включено як бекенд веб-пошуку, що означає, що підписка на пошуковий API не потрібна, і запити ніколи не надходять до комерційних пошукових провайдерів.
Додаткові питання
Morphic підтримує багатоходові розмови в рамках пошукового ланцюжка, дозволяючи користувачам уточнювати, розширювати або перенаправляти будь-яку відповідь, не починаючи спочатку.
Чому варто запускати Morphic у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.