DNS-сервер Technitium — це повністю відкритий DNS-сервер, який працює як авторитетний сервер імен для власних доменів і як рекурсивний резолвер для мережевих клієнтів. Він підтримує DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS та DNS-over-QUIC — захищаючи DNS-запити від стеження інтернет-провайдерів та перехоплення «людина посередині» без необхідності використання сторонніх резолверів.

Окрім стандартного розпізнавання, Technitium включає блокування реклами та шкідливих програм у всій мережі за допомогою URL-адрес конфігурованих чорних списків, валідацію DNSSEC та підписання зон, вбудований DHCP-сервер, кластеризацію кількох серверів та контроль доступу на основі ролей з двофакторною автентифікацією. Самостійний хостинг надає повну видимість кожного DNS-запиту у вашій мережі, при цьому жоден зовнішній провайдер не бачить ваш трафік.