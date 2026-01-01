Розгорніть Technitium DNS-сервер в один клік.
DNS-сервер із відкритим вихідним кодом, з вбудованим блокуванням реклами, зашифрованими DNS-протоколами та повнофункціональною веб-консоллю керування.
Виберіть тариф VPS для Technitium DNS Server
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Technitium DNS Server
DNS-сервер Technitium — це повністю відкритий DNS-сервер, який працює як авторитетний сервер імен для власних доменів і як рекурсивний резолвер для мережевих клієнтів. Він підтримує DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS та DNS-over-QUIC — захищаючи DNS-запити від стеження інтернет-провайдерів та перехоплення «людина посередині» без необхідності використання сторонніх резолверів.
Окрім стандартного розпізнавання, Technitium включає блокування реклами та шкідливих програм у всій мережі за допомогою URL-адрес конфігурованих чорних списків, валідацію DNSSEC та підписання зон, вбудований DHCP-сервер, кластеризацію кількох серверів та контроль доступу на основі ролей з двофакторною автентифікацією. Самостійний хостинг надає повну видимість кожного DNS-запиту у вашій мережі, при цьому жоден зовнішній провайдер не бачить ваш трафік.
Ключові характеристики Technitium DNS Server
Мережеве блокування реклами
Блокуйте рекламу, трекери та домени зі шкідливим програмним забезпеченням на кожному пристрої у вашій мережі, використовуючи URL-адреси конфігурованих списків блокування — без необхідності встановлення клієнтського програмного забезпечення на окремі пристрої.
Зашифровані протоколи DNS
Підтримує DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS та DNS-over-QUIC для запобігання перехопленню та збереження конфіденційності DNS-запитів від інтернет-провайдерів та мережевих зловмисників.
Авторитетний DNS хостинг
Розміщуйте власні DNS-зони з підписанням DNSSEC за допомогою RSA, ECDSA або EdDSA — усуваючи залежність від сторонніх серверів імен для внутрішніх або публічних доменів.
Високопродуктивне вирішення
Асинхронна архітектура вводу/виводу обробляє понад 100 000 DNS-запитів на секунду з постійним кешуванням, попередньою вибіркою та підтримкою обслуговування застарілих даних для максимальної доступності.
Багатосерверна кластеризація
Керуйте та реплікуйте зони між кількома екземплярами DNS-серверів з єдиної веб-консолі для забезпечення надмірності та розподілених розгортань.
Чому варто запускати Technitium DNS Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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