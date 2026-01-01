Розгорніть Міні QR в один клік.
Самостійно розміщений генератор QR-кодів з власними кольорами, стилями та експортом у PNG, SVG або ASCII.
Виберіть тариф VPS для Mini QR
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mini QR
Mini QR — це генератор QR-кодів з самостійним розміщенням, створений на Vue 3. Він виходить за рамки базових чорно-білих кодів — ви можете налаштовувати візерунки точок, стилі кутів, кольори та рамки, а потім експортувати результат у форматах PNG, JPG, SVG або як ASCII текст. Вбудований сканер приймає вхідні дані з камери або завантажені зображення, а пакетний режим генерує кілька кодів з CSV-файлу за один прохід.
Самостійне розміщення Mini QR означає, що ваші QR-дані — URL-адреси, vCards, облікові дані Wi-Fi або будь-яке власне навантаження — ніколи не проходять через сторонній сервіс. Додаток не має бази даних і облікових записів, тому після розгортання немає чим керувати.
Ключові характеристики Mini QR
Власний QR-стиль
Налаштуйте візерунки точок, форми кутів, кольори та елементи рамки, щоб відповідати будь-якому бренду чи естетиці — далеко за межами стандартних чорно-білих кодів.
Різні формати експорту
Завантажуйте готові коди як PNG, JPG, SVG або текст ASCII/Unicode, зберігаючи сумісність виводу з будь-яким подальшим сценарієм використання.
Вбудований QR-сканер
Скануйте QR-коди безпосередньо в браузері за допомогою камери або завантаживши зображення — окремий додаток чи плагін не потрібен.
Пакетна генерація CSV
Завантажте CSV-файл, щоб згенерувати кілька QR-кодів за один прохід, що корисно для етикеток продуктів, квитків на події або друку візитних карток.
Шаблони даних
Готові форми введення для URL-адрес, електронних листів, vCard, облікових даних Wi-Fi та інших поширених форматів роблять кодування структурованих даних швидким і безпомилковим.
Чому варто запускати Mini QR у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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