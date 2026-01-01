Mini QR — це генератор QR-кодів з самостійним розміщенням, створений на Vue 3. Він виходить за рамки базових чорно-білих кодів — ви можете налаштовувати візерунки точок, стилі кутів, кольори та рамки, а потім експортувати результат у форматах PNG, JPG, SVG або як ASCII текст. Вбудований сканер приймає вхідні дані з камери або завантажені зображення, а пакетний режим генерує кілька кодів з CSV-файлу за один прохід.

Самостійне розміщення Mini QR означає, що ваші QR-дані — URL-адреси, vCards, облікові дані Wi-Fi або будь-яке власне навантаження — ніколи не проходять через сторонній сервіс. Додаток не має бази даних і облікових записів, тому після розгортання немає чим керувати.