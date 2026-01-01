LibreNMS — це повнофункціональна система моніторингу мережі з ліцензією GPL, яка автоматично виявляє всю вашу інфраструктуру за допомогою SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP та ARP. Вона підтримує тисячі моделей пристроїв від Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet та багатьох інших одразу після встановлення, надаючи графіки трафіку для кожного порту, сповіщення та топологічне відображення без ліцензійних зборів за кожен пристрій.

Самостійне розміщення LibreNMS на VPS зберігає конфіденційну телеметрію інфраструктури на обладнанні, яке ви контролюєте, без сліду агента на пристроях, що моніторяться. Це розгортання об'єднує LibreNMS з MariaDB, Redis та виділеним контейнером диспетчера опитувальника, щоб опитування та сповіщення надійно працювали поруч із веб-інтерфейсом.