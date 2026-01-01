Знижка до 68% на LibreNMS

Розгорніть LibreNMS в один клік.

Керована спільнотою система моніторингу мережі з автоматичним виявленням та глибокою підтримкою SNMP для тисяч моделей пристроїв.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть LibreNMS в один клік.

Виберіть тариф VPS для LibreNMS

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою LibreNMS

LibreNMS — це повнофункціональна система моніторингу мережі з ліцензією GPL, яка автоматично виявляє всю вашу інфраструктуру за допомогою SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP та ARP. Вона підтримує тисячі моделей пристроїв від Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet та багатьох інших одразу після встановлення, надаючи графіки трафіку для кожного порту, сповіщення та топологічне відображення без ліцензійних зборів за кожен пристрій.

Самостійне розміщення LibreNMS на VPS зберігає конфіденційну телеметрію інфраструктури на обладнанні, яке ви контролюєте, без сліду агента на пристроях, що моніторяться. Це розгортання об'єднує LibreNMS з MariaDB, Redis та виділеним контейнером диспетчера опитувальника, щоб опитування та сповіщення надійно працювали поруч із веб-інтерфейсом.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики LibreNMS

Автовиявлення SNMP

Автоматично виявляйте пристрої та їхні інтерфейси за допомогою SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP та ARP без ручної інвентаризації.

Широка підтримка пристроїв

Поставляється з підтримкою тисяч моделей мережевих, серверних та IoT-пристроїв від Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet та багатьох інших.

Сповіщення та повідомлення

Визначайте правила за допомогою шаблонних сповіщень та доставляйте їх через електронну пошту, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, вебхуки та понад 80 інших каналів.

Оплата та трафік

Відстежуйте трафік по портах за допомогою звітів про тарифікацію за 95-м перцентилем для каналів зв'язку та клієнтських інтерфейсів, що ідеально підходить для інтернет-провайдерів та постачальників керованих послуг.

API та інтеграції

Повний REST API та першокласні інтеграції з Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, а також карти на основі OpenStreetMap.

Розподілене опитування

Диспетчерська служба масштабує опитування між кількома робочими контейнерами, забезпечуючи чутливість великих мереж без пропущених інтервалів.

Чому варто запускати LibreNMS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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