Розгорніть LibreNMS в один клік.
Керована спільнотою система моніторингу мережі з автоматичним виявленням та глибокою підтримкою SNMP для тисяч моделей пристроїв.
Виберіть тариф VPS для LibreNMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LibreNMS
LibreNMS — це повнофункціональна система моніторингу мережі з ліцензією GPL, яка автоматично виявляє всю вашу інфраструктуру за допомогою SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP та ARP. Вона підтримує тисячі моделей пристроїв від Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet та багатьох інших одразу після встановлення, надаючи графіки трафіку для кожного порту, сповіщення та топологічне відображення без ліцензійних зборів за кожен пристрій.
Самостійне розміщення LibreNMS на VPS зберігає конфіденційну телеметрію інфраструктури на обладнанні, яке ви контролюєте, без сліду агента на пристроях, що моніторяться. Це розгортання об'єднує LibreNMS з MariaDB, Redis та виділеним контейнером диспетчера опитувальника, щоб опитування та сповіщення надійно працювали поруч із веб-інтерфейсом.
Ключові характеристики LibreNMS
Автовиявлення SNMP
Автоматично виявляйте пристрої та їхні інтерфейси за допомогою SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP та ARP без ручної інвентаризації.
Широка підтримка пристроїв
Поставляється з підтримкою тисяч моделей мережевих, серверних та IoT-пристроїв від Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet та багатьох інших.
Сповіщення та повідомлення
Визначайте правила за допомогою шаблонних сповіщень та доставляйте їх через електронну пошту, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, вебхуки та понад 80 інших каналів.
Оплата та трафік
Відстежуйте трафік по портах за допомогою звітів про тарифікацію за 95-м перцентилем для каналів зв'язку та клієнтських інтерфейсів, що ідеально підходить для інтернет-провайдерів та постачальників керованих послуг.
API та інтеграції
Повний REST API та першокласні інтеграції з Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, а також карти на основі OpenStreetMap.
Розподілене опитування
Диспетчерська служба масштабує опитування між кількома робочими контейнерами, забезпечуючи чутливість великих мереж без пропущених інтервалів.
Чому варто запускати LibreNMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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