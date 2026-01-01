Браузерний IMAP веб-поштовий клієнт з інтерфейсом, схожим на настільний, для читання, написання та впорядкування електронної пошти.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Roundcube
Roundcube — це довготривалий веб-клієнт з відкритим вихідним кодом, який використовується хостинг-провайдерами, університетами та самостійними хостерами, щоб надати будь-якій поштовій скриньці IMAP швидкий, сучасний веб-інтерфейс. Він підключається до існуючих IMAP та SMTP серверів — це не поштовий сервер сам по собі — що означає, що ви зберігаєте свого поточного постачальника поштових послуг, отримуючи при цьому відшліфований, настроюваний інтерфейс з керуванням папками за допомогою перетягування, ланцюжковими розмовами, контактами та системою плагінів.
Самостійний хостинг Roundcube на власному VPS зберігає веб-поштові сесії, адресні книги та налаштування користувача на інфраструктурі, яку ви контролюєте, подалі від сторонніх веб-поштових сервісів, які профілюють трафік або обмежують функції облікового запису.
Ключові характеристики Roundcube
IMAP вебпоштовий клієнт
Підключається до будь-якого IMAP та SMTP сервера, щоб ви могли використовувати Roundcube як інтерфейс для існуючої поштової скриньки без міграції облікових записів.
Адаптивна еластична оболонка
Інтерфейс Elastic за замовчуванням адаптується до екранів настільних комп'ютерів, планшетів та телефонів, забезпечуючи відчуття нативної роботи на всіх пристроях.
Вбудована адресна книга
Керуйте особистими та спільними контактами, групами контактів і каталогами LDAP разом зі своїми повідомленнями, не виходячи з поштової скриньки.
Екосистема плагінів
Розширте функціональність за допомогою плагінів для фільтрів ManageSieve, двофакторної автентифікації, календарів, шифрування та іншого.
Гілкові розмови
Групуйте пов'язані повідомлення в ланцюжки розмов з повнотекстовим пошуком та швидкими фільтрами, щоб керувати завантаженими поштовими скриньками.
Багатомовна підтримка
Поставляється з перекладами більш ніж 70 мовами та одразу підтримує мовні налаштування й налаштування часового поясу для кожного користувача.
Чому варто запускати Roundcube у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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