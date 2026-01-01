Roundcube — це довготривалий веб-клієнт з відкритим вихідним кодом, який використовується хостинг-провайдерами, університетами та самостійними хостерами, щоб надати будь-якій поштовій скриньці IMAP швидкий, сучасний веб-інтерфейс. Він підключається до існуючих IMAP та SMTP серверів — це не поштовий сервер сам по собі — що означає, що ви зберігаєте свого поточного постачальника поштових послуг, отримуючи при цьому відшліфований, настроюваний інтерфейс з керуванням папками за допомогою перетягування, ланцюжковими розмовами, контактами та системою плагінів.

Самостійний хостинг Roundcube на власному VPS зберігає веб-поштові сесії, адресні книги та налаштування користувача на інфраструктурі, яку ви контролюєте, подалі від сторонніх веб-поштових сервісів, які профілюють трафік або обмежують функції облікового запису.