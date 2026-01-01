Castopod — це комплексна платформа для хостингу подкастів з відкритим вихідним кодом, створена для авторів, які прагнуть професійних можливостей публікації без залежності від сторонніх хостинг-сервісів. Вона забезпечує керування епізодами, автоматичну генерацію RSS-стрічки для розповсюдження на всі основні платформи, детальну аналітику слухачів та інтеграцію з ActivityPub для децентралізованих соціальних мереж — все в одному самостійно розміщеному пакеті.

Розміщення вашого подкасту на власному VPS означає, що ви володієте даними своєї аудиторії, уникаєте плати за трафік за кожне завантаження та зберігаєте повний контроль над розповсюдженням та монетизацією свого контенту без прив'язки до платформи.