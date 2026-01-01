Розгорніть Castopod в один клік.
Платформа для хостингу подкастів з відкритим вихідним кодом, з аналітикою, соціальними функціями та вбудованими інструментами монетизації.
Виберіть тариф VPS для Castopod
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Castopod
Castopod — це комплексна платформа для хостингу подкастів з відкритим вихідним кодом, створена для авторів, які прагнуть професійних можливостей публікації без залежності від сторонніх хостинг-сервісів. Вона забезпечує керування епізодами, автоматичну генерацію RSS-стрічки для розповсюдження на всі основні платформи, детальну аналітику слухачів та інтеграцію з ActivityPub для децентралізованих соціальних мереж — все в одному самостійно розміщеному пакеті.
Розміщення вашого подкасту на власному VPS означає, що ви володієте даними своєї аудиторії, уникаєте плати за трафік за кожне завантаження та зберігаєте повний контроль над розповсюдженням та монетизацією свого контенту без прив'язки до платформи.
Ключові характеристики Castopod
Автоматичне розповсюдження RSS
Автоматично генерує та підтримує RSS-канал вашого подкасту, забезпечуючи доступність вашого шоу на Spotify, Apple Podcasts та в кожному великому каталозі.
Аналітика слухачів
Детальна статистика завантажень, демографічні дані та показники залученості дають вам уявлення про аудиторію, необхідне для стратегічного розвитку вашого шоу.
Вбудована монетизація
Преміум-підписки та функції підтримки слухачів дозволяють побудувати сталий подкаст-бізнес безпосередньо на власній інфраструктурі.
Інтеграція ActivityPub
З'єднайтеся з Fediverse, щоб слухачі на децентралізованих соціальних платформах могли підписуватися, коментувати та взаємодіяти, не залишаючи свого улюбленого застосунку.
Багатокористувацька співпраця
Дозволи на основі ролей дозволяють командам керувати епізодами, аналітикою та публікацією для кількох серій подкастів з однієї інформаційної панелі.
Чому варто запускати Castopod у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.