Розгорніть CoreControl в один клік.
Панель моніторингу власної інфраструктури для керування серверами, моніторингу безперебійної роботи додатків та візуалізації топології мережі.
Виберіть тариф VPS для CoreControl
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CoreControl
CoreControl – це самостійний дашборд інфраструктури, який надає командам та окремим особам єдиний огляд їхнього серверного парку. Він відстежує деталі апаратного забезпечення серверів, моніторить час безвідмовної роботи застосунків з історичними записами доступності, генерує мережеві блок-схеми та відображає метрики CPU, ОЗП та диска в реальному часі, зібрані легким супутнім агентом.
На відміну від хостингових сервісів моніторингу, CoreControl працює повністю на вашому власному VPS і зберігає всі дані в локальній базі даних PostgreSQL. Команди можуть організовувати сервери та застосунки в групи, призначати ролі Власника, Адміністратора або Користувача та відстежувати стан інфраструктури без надсилання даних стороннім сервісам.
Ключові характеристики CoreControl
Інвентаризація серверного обладнання
Додавайте та організовуйте всі свої сервери з апаратними характеристиками, індикаторами стану та швидкими посиланнями на панелі керування з однієї інформаційної панелі.
Моніторинг безвідмовної роботи застосунків
Відстежуйте, чи працюють власні сервіси в реальному часі, з історичними записами доступності та сповіщеннями.
Легковаговий агент метрик
Супутній агент на базі Go збирає дані про використання ЦП, ОЗП та диска з кожного сервера та надсилає метрики на центральну панель моніторингу без важких залежностей.
Візуалізація мережі
Створюйте візуальні схеми мережі, щоб документувати та розуміти, як ваші сервери та служби взаємодіють у вашій інфраструктурі.
Ролі команди та доступ
Запросіть членів команди та призначте ролі Власника, Адміністратора або Користувача, щоб контролювати, хто може керувати інфраструктурою та переглядати звіти моніторингу.
Чому варто запускати CoreControl у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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