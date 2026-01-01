CoreControl – це самостійний дашборд інфраструктури, який надає командам та окремим особам єдиний огляд їхнього серверного парку. Він відстежує деталі апаратного забезпечення серверів, моніторить час безвідмовної роботи застосунків з історичними записами доступності, генерує мережеві блок-схеми та відображає метрики CPU, ОЗП та диска в реальному часі, зібрані легким супутнім агентом.

На відміну від хостингових сервісів моніторингу, CoreControl працює повністю на вашому власному VPS і зберігає всі дані в локальній базі даних PostgreSQL. Команди можуть організовувати сервери та застосунки в групи, призначати ролі Власника, Адміністратора або Користувача та відстежувати стан інфраструктури без надсилання даних стороннім сервісам.