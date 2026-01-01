Розгорніть Picsur в один клік.
Платформа для самостійного хостингу зображень з миттєвими посиланнями для поширення, конвертацією форматів та контролем терміну дії — без реклами, без відстеження.
Виберіть тариф VPS для Picsur
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Picsur
Picsur — це легка платформа для розміщення зображень із самостійним розміщенням, розроблена для окремих осіб та команд, які хочуть мати повний контроль над своєю інфраструктурою обміну зображеннями. Завантажуйте зображення, отримуйте миттєві посилання для спільного доступу та налаштовуйте термін дії — і все це без залежності від сторонніх сервісів, які стискають контент, показують рекламу або видаляють файли без попередження.
Завдяки PostgreSQL для надійного зберігання метаданих, Picsur підтримує PNG, JPEG, GIF, WebP та AVIF з автоматичною конвертацією та оптимізацією форматів. Його REST API дозволяє легко інтегрувати програмне завантаження зображень в існуючі інструменти та робочі процеси на вашому VPS.
Ключові характеристики Picsur
Миттєві посилання для поширення
Завантажте зображення і миттєво отримайте чисте, пряме посилання, готове для вставлення в чати, документацію або електронні листи.
Перетворення формату
Автоматично конвертує та оптимізує зображення між форматами PNG, JPEG, GIF, WebP та AVIF для ефективної веб-доставки.
Керування терміном дії
Встановлюйте настроювані терміни дії для спільних зображень, щоб посилання автоматично припиняли діяти після обраного періоду для безпечного тимчасового обміну.
Багатокористувацьке управління
Засоби адміністрування та облікові записи користувачів дозволяють керувати доступом, квотами на зберігання та дозволами у межах команди або організації.
REST API
API для програмного завантаження та керування інтегрує Picsur з конвеєрами CI/CD, інструментами для створення знімків екрана та іншими робочими процесами автоматизації.
Чому варто запускати Picsur у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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