Picsur — це легка платформа для розміщення зображень із самостійним розміщенням, розроблена для окремих осіб та команд, які хочуть мати повний контроль над своєю інфраструктурою обміну зображеннями. Завантажуйте зображення, отримуйте миттєві посилання для спільного доступу та налаштовуйте термін дії — і все це без залежності від сторонніх сервісів, які стискають контент, показують рекламу або видаляють файли без попередження.

Завдяки PostgreSQL для надійного зберігання метаданих, Picsur підтримує PNG, JPEG, GIF, WebP та AVIF з автоматичною конвертацією та оптимізацією форматів. Його REST API дозволяє легко інтегрувати програмне завантаження зображень в існуючі інструменти та робочі процеси на вашому VPS.