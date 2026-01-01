Знижка до 68% на ClassroomIO

Розгорніть ClassroomIO: інсталяція в один клік.

Система керування навчанням з відкритим кодом для відповідності, навчання клієнтів та програм навчання партнерів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть ClassroomIO: інсталяція в один клік.

Виберіть тариф VPS для ClassroomIO

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ClassroomIO

ClassroomIO — це система управління навчанням з повністю відкритим вихідним кодом, створена для компаній, яким потрібно проводити навчання з дотримання нормативних вимог, академії для навчання клієнтів та програми сертифікації партнерів з однієї платформи. Вона включає необмежену кількість курсів, уроків, вправ, робочі простори для кількох організацій, фірмові сертифікати та конструктор курсів на основі ШІ, який створює для вас плани та зміст уроків.

Самостійне розміщення ClassroomIO на власному VPS зберігає записи про учнів, ідентифікатори сертифікатів та дані аудиту навчання під вашим контролем — без плати за місце, без прив'язки до постачальника та без сторонніх посередників між вашою організацією та її даними навчання. Стек постачається з Postgres, Redis та об'єктним сховищем, сумісним з S3, тому вся СУН працює без будь-яких зовнішніх сервісів.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ClassroomIO

Навчання з дотримання вимог

Відстежуйте терміни, поновлення, пільгові періоди та відмови за допомогою фірмових сертифікатів та індивідуальних ідентифікаторів для регульованих навчальних програм.

Конструктор курсів ШІ

Створюйте плани курсів, зміст уроків та завдання за допомогою Gemini, GPT-4o або Claude — а потім доопрацьовуйте результат у редакторі.

ШІ Репетитор уроків

Асистент ШІ на уроці відповідає на запитання учнів на сторінці, базуючись на навколишньому матеріалі курсу.

Програми і когорти

Групуйте курси в програми з цілями, розкладом когорт, управлінням командами та спільним відстеженням прогресу.

Багатоорганізаційні робочі простори

Керуйте окремими організаціями з власним брендингом, власними доменами та викладачами з одного екземпляра ClassroomIO.

REST API та вебхуки

Зареєструйте користувачів, запускайте автоматизації та отримуйте події, такі як certificate.issued або enrollment.completed, щоб інтегрувати ClassroomIO у вашу систему.

Чому варто запускати ClassroomIO у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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