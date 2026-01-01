ClassroomIO — це система управління навчанням з повністю відкритим вихідним кодом, створена для компаній, яким потрібно проводити навчання з дотримання нормативних вимог, академії для навчання клієнтів та програми сертифікації партнерів з однієї платформи. Вона включає необмежену кількість курсів, уроків, вправ, робочі простори для кількох організацій, фірмові сертифікати та конструктор курсів на основі ШІ, який створює для вас плани та зміст уроків.

Самостійне розміщення ClassroomIO на власному VPS зберігає записи про учнів, ідентифікатори сертифікатів та дані аудиту навчання під вашим контролем — без плати за місце, без прив'язки до постачальника та без сторонніх посередників між вашою організацією та її даними навчання. Стек постачається з Postgres, Redis та об'єктним сховищем, сумісним з S3, тому вся СУН працює без будь-яких зовнішніх сервісів.