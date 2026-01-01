Розгорніть ClassroomIO: інсталяція в один клік.
Система керування навчанням з відкритим кодом для відповідності, навчання клієнтів та програм навчання партнерів.
Виберіть тариф VPS для ClassroomIO
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ClassroomIO
ClassroomIO — це система управління навчанням з повністю відкритим вихідним кодом, створена для компаній, яким потрібно проводити навчання з дотримання нормативних вимог, академії для навчання клієнтів та програми сертифікації партнерів з однієї платформи. Вона включає необмежену кількість курсів, уроків, вправ, робочі простори для кількох організацій, фірмові сертифікати та конструктор курсів на основі ШІ, який створює для вас плани та зміст уроків.
Самостійне розміщення ClassroomIO на власному VPS зберігає записи про учнів, ідентифікатори сертифікатів та дані аудиту навчання під вашим контролем — без плати за місце, без прив'язки до постачальника та без сторонніх посередників між вашою організацією та її даними навчання. Стек постачається з Postgres, Redis та об'єктним сховищем, сумісним з S3, тому вся СУН працює без будь-яких зовнішніх сервісів.
Ключові характеристики ClassroomIO
Навчання з дотримання вимог
Відстежуйте терміни, поновлення, пільгові періоди та відмови за допомогою фірмових сертифікатів та індивідуальних ідентифікаторів для регульованих навчальних програм.
Конструктор курсів ШІ
Створюйте плани курсів, зміст уроків та завдання за допомогою Gemini, GPT-4o або Claude — а потім доопрацьовуйте результат у редакторі.
ШІ Репетитор уроків
Асистент ШІ на уроці відповідає на запитання учнів на сторінці, базуючись на навколишньому матеріалі курсу.
Програми і когорти
Групуйте курси в програми з цілями, розкладом когорт, управлінням командами та спільним відстеженням прогресу.
Багатоорганізаційні робочі простори
Керуйте окремими організаціями з власним брендингом, власними доменами та викладачами з одного екземпляра ClassroomIO.
REST API та вебхуки
Зареєструйте користувачів, запускайте автоматизації та отримуйте події, такі як certificate.issued або enrollment.completed, щоб інтегрувати ClassroomIO у вашу систему.
Чому варто запускати ClassroomIO у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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