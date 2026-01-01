VERT – це інструмент для конвертації файлів з відкритим кодом, який обробляє все локально в браузері за допомогою WebAssembly. Файли ніколи не залишають пристрій користувача — немає обробки на стороні сервера, завантаження та зберігання даних. Він конвертує документи, зображення, аудіо та відео за допомогою FFmpeg-WASM.

Самостійне розміщення VERT на VPS робить його доступним як приватний інструмент для команди, доступний з будь-якого браузера без залежності від сторонніх сервісів конвертації. Пакетна конвертація з функцією перетягування, без обмежень розміру файлів та нульова залежність від хмарних сервісів роблять його практичною альтернативою для робочих процесів, орієнтованих на конфіденційність.