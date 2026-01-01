Встановіть ESPHome в один клік.
Система керування прошивкою на основі YAML для мікроконтролерів ESP8266 та ESP32 з веб-панеллю керування та бездротовими оновленнями.
Виберіть тариф VPS для ESPHome
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ESPHome
ESPHome — це система з відкритим вихідним кодом, яка перетворює мікроконтролери ESP8266 та ESP32 на пристрої розумного дому за допомогою простих файлів конфігурації YAML. Не потрібно програмувати на C++ — визначте датчики, перемикачі та дисплеї в YAML, і ESPHome автоматично скомпілює та прошиє оптимізовану прошивку. Він інтегрується нативно з Home Assistant та підтримує MQTT для сумісності з будь-якою платформою автоматизації.
Запуск ESPHome на VPS забезпечує постійне керування пристроями та віддалену компіляцію прошивки, доступну з будь-якого місця. Ваші конфігурації пристроїв централізовано зберігаються та резервуються, а оновлення по бездротовій мережі можна запускати без необхідності перебувати в локальній мережі, де знаходяться фізичні пристрої.
Ключові характеристики ESPHome
YAML Конфігурація
Визначте поведінку пристрою ESP у простих YAML-файлах з автоматичною перевіркою — не потрібно знань C++ або налаштування IDE.
Бездротові оновлення
Надсилайте оновлення прошивки бездротовим способом на всі ваші пристрої ESP без фізичного доступу, що спрощує обслуговування великих розгортань.
Інтеграція Home Assistant
Нативна інтеграція API з Home Assistant забезпечує миттєве виявлення пристроїв та локальне керування з нульовою затримкою без залежності від хмари.
500+ Компонентів
Підтримка сотень датчиків, дисплеїв, контролерів світлодіодів та актуаторів означає, що майже будь-яке обладнання може бути інтегроване з коробки.
Вхід у реальному часі
Переглядайте журнали пристроїв у реальному часі безпосередньо на веб-панелі для швидкого усунення несправностей та моніторингу показників датчиків під час розробки.
Чому варто запускати ESPHome у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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