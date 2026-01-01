ESPHome — це система з відкритим вихідним кодом, яка перетворює мікроконтролери ESP8266 та ESP32 на пристрої розумного дому за допомогою простих файлів конфігурації YAML. Не потрібно програмувати на C++ — визначте датчики, перемикачі та дисплеї в YAML, і ESPHome автоматично скомпілює та прошиє оптимізовану прошивку. Він інтегрується нативно з Home Assistant та підтримує MQTT для сумісності з будь-якою платформою автоматизації.

Запуск ESPHome на VPS забезпечує постійне керування пристроями та віддалену компіляцію прошивки, доступну з будь-якого місця. Ваші конфігурації пристроїв централізовано зберігаються та резервуються, а оновлення по бездротовій мережі можна запускати без необхідності перебувати в локальній мережі, де знаходяться фізичні пристрої.