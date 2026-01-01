Розгортайте Rackula в один клік.
Drag-and-drop конструктор макетів серверних стійок для планування дата-центру, хоумлабу та інсталяцій AV-обладнання.
Виберіть тариф VPS для Rackula
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Rackula
Rackula — це візуальний дизайнер стійок з відкритим вихідним кодом, який допомагає системним адміністраторам, ентузіастам домашніх лабораторій та AV-технікам планувати макети серверних стійок за допомогою інтерфейсу перетягування. Він підтримує стандартні розміри стійок 1U–48U, постачається з бібліотекою зображень реальних пристроїв, синхронізованих з NetBox, і дозволяє експортувати готові діаграми у форматах PNG, PDF або SVG для документації.
Самостійне розміщення Rackula на VPS зберігає кожну діаграму стійки, власний пристрій та командний макет під вашим контролем, замість того, щоб бути всередині SaaS-рішення постачальника. Постійне розгортання ділиться макетами між браузерами та пристроями через бекенд API, підтримує обмін URL-адресами та QR-кодами для швидкої передачі віддаленим технікам та захищає операції зміни за вбудованою автентифікацією.
Ключові характеристики Rackula
Drag-and-drop дизайнер
Візуально плануйте розміщення обладнання в стійках, перетягуючи пристрої в слоти 1U–48U, без створення діаграм у електронних таблицях або загальних інструментах для малювання.
Зображення реальних пристроїв
Створюйте діаграми, використовуючи точні фотографії реального обладнання спереду та ззаду, отримані з бібліотеки типів пристроїв NetBox.
Багатоформатний експорт
Експортуйте готові стійки як файли PNG, PDF або SVG для квитків на управління змінами, інструкцій та клієнтської документації.
Поширення URL та QR
Поділіться схемою стійки з техніками на місці за допомогою одного посилання або QR-коду, що сканується, замість надсилання знімків екрана електронною поштою.
Персистентний бек-енд
Синхронізуйте макети між браузерами та пристроями через бекенд API з дисковим сховищем, яке зберігається після перезапуску контейнерів.
Вбудована автентифікація
Захистіть доступ для читання та запису за допомогою входу з іменем користувача та паролем, а також токена запису API, що захищає маршрути для зміни даних.
Чому варто запускати Rackula у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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