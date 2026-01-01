Rackula — це візуальний дизайнер стійок з відкритим вихідним кодом, який допомагає системним адміністраторам, ентузіастам домашніх лабораторій та AV-технікам планувати макети серверних стійок за допомогою інтерфейсу перетягування. Він підтримує стандартні розміри стійок 1U–48U, постачається з бібліотекою зображень реальних пристроїв, синхронізованих з NetBox, і дозволяє експортувати готові діаграми у форматах PNG, PDF або SVG для документації.

Самостійне розміщення Rackula на VPS зберігає кожну діаграму стійки, власний пристрій та командний макет під вашим контролем, замість того, щоб бути всередині SaaS-рішення постачальника. Постійне розгортання ділиться макетами між браузерами та пристроями через бекенд API, підтримує обмін URL-адресами та QR-кодами для швидкої передачі віддаленим технікам та захищає операції зміни за вбудованою автентифікацією.