Mafl — це домашня сторінка з відкритим вихідним кодом, створена для людей, які використовують кілька самостійно розміщених сервісів і хочуть мати одну швидку, вільну від відволікань стартову точку. Весь макет описується в єдиному файлі конфігурації YAML, тому панель керування є відтворюваною, версіонованою та легкою для резервного копіювання разом з рештою вашого стеку.

Самостійне розміщення Mafl на власному VPS зберігає кожну закладку, ключ API та інтеграцію на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Усі сторонні запити для віджетів сервісів проксуються через бекенд Mafl, тому облікові дані та метадані ніколи не потрапляють у браузер або до зовнішніх постачальників панелей керування.