Розгорнути Mafl в один клік.
Мінімалістична самостійно розміщена домашня сторінка, яка організовує всі служби, посилання та інформаційні панелі, що ви використовуєте, за однією вкладкою.
Виберіть тариф VPS для Mafl
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mafl
Mafl — це домашня сторінка з відкритим вихідним кодом, створена для людей, які використовують кілька самостійно розміщених сервісів і хочуть мати одну швидку, вільну від відволікань стартову точку. Весь макет описується в єдиному файлі конфігурації YAML, тому панель керування є відтворюваною, версіонованою та легкою для резервного копіювання разом з рештою вашого стеку.
Самостійне розміщення Mafl на власному VPS зберігає кожну закладку, ключ API та інтеграцію на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Усі сторонні запити для віджетів сервісів проксуються через бекенд Mafl, тому облікові дані та метадані ніколи не потрапляють у браузер або до зовнішніх постачальників панелей керування.
Ключові характеристики Mafl
Конфігурація YAML
Визначте групи, сервіси, теми та віджети в одному файлі config.yml, який можна контролювати версіями та реплікувати в різних середовищах.
Активні сервісні віджети
Інтерактивні картки відображають дані в реальному часі, такі як погода, інформація про IP та власні інтеграції, не розкриваючи ключі API браузеру.
Власні теми
Перемикайтеся між вбудованими темами або створіть власну, щоб відповідати вашому бренду та діліться з спільнотою.
Багатомовний UI
Постачається з англійською, іспанською, німецькою, французькою, російською, китайською та іншими мовами, що автоматично визначаються з браузера відвідувача.
Іконки Iconify та емодзі
Виберіть з понад 200 000 векторних іконок Iconify, будь-яке емодзі, віддалену URL-адресу або локально збережене зображення для кожної плитки сервісу.
Встановлюваний PWA
Додайте Mafl на телефон або комп'ютер як прогресивний веб-додаток для миттєвого досвіду запуску, схожого на додаток.
Чому варто запускати Mafl у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.