Traduora – це самостійна платформа для управління перекладами, призначена для команд розробників, які керують локалізацією кількома мовами. Вона надає інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс для організації проєктів перекладу, з підтримкою імпорту та експорту для форматів JSON, YAML і CSV.

Самостійне розміщення Traduora на VPS зберігає всі ваші дані локалізації приватними та інтегрується безпосередньо з конвеєрами CI/CD через її REST API. Контроль доступу на основі ролей дозволяє запрошувати перекладачів, рецензентів та розробників з відповідними дозволами, тоді як історія перекладів відстежує кожну зміну, внесену в рядок.