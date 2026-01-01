Розгортання Traduora в один клік.
Самостійно розміщена платформа управління перекладами для команд з REST API, доступом на основі ролей та імпортом/експортом у різних форматах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Traduora
Traduora – це самостійна платформа для управління перекладами, призначена для команд розробників, які керують локалізацією кількома мовами. Вона надає інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс для організації проєктів перекладу, з підтримкою імпорту та експорту для форматів JSON, YAML і CSV.
Самостійне розміщення Traduora на VPS зберігає всі ваші дані локалізації приватними та інтегрується безпосередньо з конвеєрами CI/CD через її REST API. Контроль доступу на основі ролей дозволяє запрошувати перекладачів, рецензентів та розробників з відповідними дозволами, тоді як історія перекладів відстежує кожну зміну, внесену в рядок.
Ключові характеристики Traduora
Інтеграція REST API
Автоматизуйте імпорт та експорт перекладів у конвеєрі CI/CD, використовуючи повний REST API без ручного втручання.
Багатоформатний експорт
Експортуйте переклади у форматах JSON, YAML, CSV та інших, щоб безпосередньо інтегрувати їх у будь-який фреймворк або систему збірки.
Рольовий доступ
Надайте розробникам, перекладачам та рецензентам різні рівні дозволів, щоб підтримувати проекти організованими та безпечними.
Історія перекладів
Кожна зміна рядка перекладу відстежується, дозволяючи вам перевіряти зміни та повертатися до попередніх версій.
Чому варто запускати Traduora у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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