Розгорніть встановлення OpnForm в один клік.
Конструктор форм з відкритим вихідним кодом для створення красивих, вбудованих форм з логікою, сповіщеннями та аналітикою.
Виберіть тариф VPS для OpnForm
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpnForm
OpnForm — це альтернатива з відкритим вихідним кодом для Typeform та Google Forms, створена для команд, які хочуть мати повний контроль над даними своїх форм та процесом їх надсилання. Вона надає редактор форм із функцією перетягування, умовну логіку, багатосторінкові форми, завантаження файлів та широкий спектр типів полів — і все це без плати за кожну відповідь або виходу даних за межі вашої інфраструктури.
Самостійне розміщення OpnForm надає вам необмежену кількість відповідей, індивідуальний брендинг та можливість підключати надсилання форм безпосередньо до ваших власних баз даних, вебхуків та каналів сповіщень. Ви встановлюєте політики зберігання даних і контролюєте, хто має доступ до даних надсилань, що робить її придатною для регульованих галузей та команд, які дбають про конфіденційність.
Ключові характеристики OpnForm
Drag-and-drop конструктор
Створюйте форми візуально з понад 20 типами полів, включно із завантаженням файлів, підписами, шкалами оцінок та матричними сітками.
Умовна логіка
Показувати або приховувати поля на основі попередніх відповідей, щоб направляти респондентів лише до відповідних запитань.
Webhook і сповіщення
Запускайте вебхуки та сповіщення електронною поштою при кожному надсиланні, щоб ваша команда отримувала сповіщення, а ваші системи залишалися синхронізованими.
Вбудовується будь-де
Вбудовуйте форми як спливаюче вікно, слайдер або вбудований віджет на будь-якому вебсайті, не перенаправляючи відвідувачів з вашої сторінки.
Керування відповідями
Переглядайте, фільтруйте та експортуйте всі надіслані форми з вбудованої панелі керування з пошуком за стовпцями та експортом у форматі CSV.
Чому варто запускати OpnForm у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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