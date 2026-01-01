OpnForm — це альтернатива з відкритим вихідним кодом для Typeform та Google Forms, створена для команд, які хочуть мати повний контроль над даними своїх форм та процесом їх надсилання. Вона надає редактор форм із функцією перетягування, умовну логіку, багатосторінкові форми, завантаження файлів та широкий спектр типів полів — і все це без плати за кожну відповідь або виходу даних за межі вашої інфраструктури.

Самостійне розміщення OpnForm надає вам необмежену кількість відповідей, індивідуальний брендинг та можливість підключати надсилання форм безпосередньо до ваших власних баз даних, вебхуків та каналів сповіщень. Ви встановлюєте політики зберігання даних і контролюєте, хто має доступ до даних надсилань, що робить її придатною для регульованих галузей та команд, які дбають про конфіденційність.