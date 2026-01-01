Розгорніть Kill Bill в один клік.
Платформа з відкритим кодом для управління підписками та платежами для SaaS, маркетплейсів та компаній, що працюють за моделлю оплати за використання.
Виберіть тариф VPS для Kill Bill
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kill Bill
Kill Bill — це перевірена в боях платформа для виставлення рахунків та платежів з відкритим вихідним кодом, яку використовують у виробництві компанії, що обробляють мільйони рахунків на місяць. Вона керує всім стеком монетизації — керуванням каталогами, підписками, регулярним виставленням рахунків, податками та маршрутизацією платежів — за допомогою модульної архітектури, яка дозволяє комбінувати платіжні шлюзи, податкові системи та постачальників аналітики без переписування бізнес-логіки.
Самостійне розміщення Kill Bill зберігає метадані платежів клієнтів, історію підписок та правила ціноутворення під вашим повним контролем, без комісій за транзакції або прив'язки до постачальника. Вбудований адміністративний інтерфейс Kaui надає фінансовим та службам підтримки веб-консоль для керування обліковими записами, рахунками, поверненнями коштів та змінами планів без написання жодного виклику API.
Ключові характеристики Kill Bill
Механізм підписки
Тестові періоди моделей, строкові контракти, комбіноване ціноутворення, а також складні оновлення та пониження каталогу з автоматичним пропорційним розрахунком.
Плагіни платіжного шлюзу
Маршрутизуйте платежі через Stripe, Adyen, Braintree, PayPal та десятки інших провайдерів, використовуючи взаємозамінні платіжні плагіни.
Рахунки та нагадування
Генеруйте рахунки за графіком, повторюйте невдалі платежі за допомогою настроюваних правил стягнення заборгованості та відновлюйте дохід без написання власних скриптів.
Консоль адміністратора Kaui
Переглядайте облікові записи, повертайте платежі, редагуйте підписки та перевіряйте рахунки-фактури через спеціалізований веб-інтерфейс, створений для команд підтримки та фінансових відділів.
REST API і плагіни
Повний REST API плюс SDK плагінів Java/Ruby дозволяють інтегрувати Kill Bill з CRM, податковими системами та інструментами аналітики без форку ядра.
Готовий до мультитенантності
Ізолюйте бренди, регіони або сегменти клієнтів в межах одного екземпляра, використовуючи вбудовану багатоорендність з окремими каталогами та обліковими даними.
Чому варто запускати Kill Bill у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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