Знижка до 68% на Kill Bill

Розгорніть Kill Bill в один клік.

Платформа з відкритим кодом для управління підписками та платежами для SaaS, маркетплейсів та компаній, що працюють за моделлю оплати за використання.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Kill Bill в один клік.

Виберіть тариф VPS для Kill Bill

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Kill Bill

Kill Bill — це перевірена в боях платформа для виставлення рахунків та платежів з відкритим вихідним кодом, яку використовують у виробництві компанії, що обробляють мільйони рахунків на місяць. Вона керує всім стеком монетизації — керуванням каталогами, підписками, регулярним виставленням рахунків, податками та маршрутизацією платежів — за допомогою модульної архітектури, яка дозволяє комбінувати платіжні шлюзи, податкові системи та постачальників аналітики без переписування бізнес-логіки.

Самостійне розміщення Kill Bill зберігає метадані платежів клієнтів, історію підписок та правила ціноутворення під вашим повним контролем, без комісій за транзакції або прив'язки до постачальника. Вбудований адміністративний інтерфейс Kaui надає фінансовим та службам підтримки веб-консоль для керування обліковими записами, рахунками, поверненнями коштів та змінами планів без написання жодного виклику API.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Kill Bill

Механізм підписки

Тестові періоди моделей, строкові контракти, комбіноване ціноутворення, а також складні оновлення та пониження каталогу з автоматичним пропорційним розрахунком.

Плагіни платіжного шлюзу

Маршрутизуйте платежі через Stripe, Adyen, Braintree, PayPal та десятки інших провайдерів, використовуючи взаємозамінні платіжні плагіни.

Рахунки та нагадування

Генеруйте рахунки за графіком, повторюйте невдалі платежі за допомогою настроюваних правил стягнення заборгованості та відновлюйте дохід без написання власних скриптів.

Консоль адміністратора Kaui

Переглядайте облікові записи, повертайте платежі, редагуйте підписки та перевіряйте рахунки-фактури через спеціалізований веб-інтерфейс, створений для команд підтримки та фінансових відділів.

REST API і плагіни

Повний REST API плюс SDK плагінів Java/Ruby дозволяють інтегрувати Kill Bill з CRM, податковими системами та інструментами аналітики без форку ядра.

Готовий до мультитенантності

Ізолюйте бренди, регіони або сегменти клієнтів в межах одного екземпляра, використовуючи вбудовану багатоорендність з окремими каталогами та обліковими даними.

Чому варто запускати Kill Bill у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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