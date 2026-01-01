Kill Bill — це перевірена в боях платформа для виставлення рахунків та платежів з відкритим вихідним кодом, яку використовують у виробництві компанії, що обробляють мільйони рахунків на місяць. Вона керує всім стеком монетизації — керуванням каталогами, підписками, регулярним виставленням рахунків, податками та маршрутизацією платежів — за допомогою модульної архітектури, яка дозволяє комбінувати платіжні шлюзи, податкові системи та постачальників аналітики без переписування бізнес-логіки.

Самостійне розміщення Kill Bill зберігає метадані платежів клієнтів, історію підписок та правила ціноутворення під вашим повним контролем, без комісій за транзакції або прив'язки до постачальника. Вбудований адміністративний інтерфейс Kaui надає фінансовим та службам підтримки веб-консоль для керування обліковими записами, рахунками, поверненнями коштів та змінами планів без написання жодного виклику API.