JumpServer — це платформа з відкритим кодом для управління привілейованим доступом (PAM), яка надає централізований шлюз для доступу до всіх інфраструктурних активів — серверів, баз даних, кластерів Kubernetes та мережевих пристроїв. Замість прямого розповсюдження ключів SSH або обміну паролями, команди автентифікуються через JumpServer, який проксує кожне з'єднання, реєструє всю активність та записує сеанси для цілей аудиту та відповідності вимогам. Доступ регулюється дозволами на основі ролей та додатковими робочими процесами затвердження.

Самостійне розміщення JumpServer зберігає всі записи сеансів, журнали доступу та збережені облікові дані на вашій власній інфраструктурі — що є критично важливим для систем відповідності, таких як SOX, PCI-DSS та ISO 27001, які вимагають аудиторських слідів та доказів того, що доступ до конфіденційних систем контролюється та відстежується.