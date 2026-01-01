Розгорніть JumpServer в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для керування привілейованим доступом, що забезпечує централізований доступ до SSH, RDP та баз даних для всієї вашої інфраструктури.
Виберіть тариф VPS для JumpServer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою JumpServer
JumpServer — це платформа з відкритим кодом для управління привілейованим доступом (PAM), яка надає централізований шлюз для доступу до всіх інфраструктурних активів — серверів, баз даних, кластерів Kubernetes та мережевих пристроїв. Замість прямого розповсюдження ключів SSH або обміну паролями, команди автентифікуються через JumpServer, який проксує кожне з'єднання, реєструє всю активність та записує сеанси для цілей аудиту та відповідності вимогам. Доступ регулюється дозволами на основі ролей та додатковими робочими процесами затвердження.
Самостійне розміщення JumpServer зберігає всі записи сеансів, журнали доступу та збережені облікові дані на вашій власній інфраструктурі — що є критично важливим для систем відповідності, таких як SOX, PCI-DSS та ISO 27001, які вимагають аудиторських слідів та доказів того, що доступ до конфіденційних систем контролюється та відстежується.
Ключові характеристики JumpServer
Централізований шлюз доступу
Маршрутизуйте всі SSH, RDP, VNC та підключення до баз даних через єдиний перевірений проксі-сервер, усуваючи прямий доступ інженерів до облікових даних.
Запис сесії та відтворення
Кожен привілейований сеанс записується і може бути відтворений у браузері, надаючи командам безпеки повний судово-медичний слід усієї активності інфраструктури.
Рольовий контроль доступу
Надайте користувачам доступ до певних ресурсів з деталізованими дозволами та обмеженими в часі робочими процесами затвердження, щоб облікові дані ніколи не передавалися безпосередньо.
Багатопротокольна підтримка
Керуйте серверами Linux через SSH, машинами Windows через RDP або VNC, реляційними базами даних, кластерами Kubernetes та мережевими пристроями з однієї платформи.
Вбудоване сховище облікових даних
Автоматично зберігайте, ротуйте та передавайте облікові дані, щоб користувачі підключалися через JumpServer, ніколи не знаючи базових паролів.
Чому варто запускати JumpServer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Vaultwarden
Vaultwarden – це легкий менеджер паролів, який працює на власному хостингу та сумісний з Bitwarden.
2FAuth
Самостійно розміщений менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроїв