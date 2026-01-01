Photoview — це швидка фотогалерея з самостійним розміщенням, створена для фотографів та сімей, які хочуть зберігати свої спогади на інфраструктурі, яку вони контролюють. Вона читає безпосередньо з існуючої структури каталогів — без процесу імпорту, без реорганізації файлів — та автоматично генерує мініатюри й попередній перегляд на власному сервері.

На відміну від хмарних фотосервісів, Photoview зберігає оригінали недоторканими та приватними. RAW-файли, метадані EXIF, GPS-координати та розпізнавання облич — все це працює без надсилання жодної фотографії сторонньому сервісу. Кожен користувач отримує власний шлях до бібліотеки, що робить його придатним для домогосподарств або невеликих команд, які використовують один сервер.