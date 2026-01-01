Встановлення Photoview в один клік.
Фотогалерея з самостійним розміщенням, яка відображає структуру вашої файлової системи і ніколи не змінює ваші оригінальні файли.
Виберіть тариф VPS для Photoview
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Photoview
Photoview — це швидка фотогалерея з самостійним розміщенням, створена для фотографів та сімей, які хочуть зберігати свої спогади на інфраструктурі, яку вони контролюють. Вона читає безпосередньо з існуючої структури каталогів — без процесу імпорту, без реорганізації файлів — та автоматично генерує мініатюри й попередній перегляд на власному сервері.
На відміну від хмарних фотосервісів, Photoview зберігає оригінали недоторканими та приватними. RAW-файли, метадані EXIF, GPS-координати та розпізнавання облич — все це працює без надсилання жодної фотографії сторонньому сервісу. Кожен користувач отримує власний шлях до бібліотеки, що робить його придатним для домогосподарств або невеликих команд, які використовують один сервер.
Ключові характеристики Photoview
Альбоми, віддзеркалені файловою системою
Наявна структура каталогів автоматично стає структурою альбомів — без імпорту, без реорганізації, без прив'язки.
Підтримка RAW-файлів
Нативно переглядає та відображає RAW-формати камер через Darktable, тому фотографи бачать свою повну бібліотеку без конвертації.
Розпізнавання облич
Автоматично виявляє та групує фотографії однієї й тієї ж людини, що полегшує пошук усіх фотографій конкретної особи серед тисяч зображень.
Метадані EXIF та GPS
Відображає налаштування камери, дані об'єктива та інформацію про місцезнаходження для кожної фотографії, з додатковим переглядом карти на базі Mapbox.
Безпечний спільний доступ
Створюйте публічні посилання для спільного доступу до окремих фотографій або цілих альбомів, з додатковим захистом паролем для контрольованого зовнішнього доступу.
Багатокористувацькі бібліотеки
Кожен обліковий запис користувача має власний шлях до каталогу на сервері, дозволяючи членам родини або співробітникам працювати з окремими бібліотеками з одного екземпляра.
Чому варто запускати Photoview у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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