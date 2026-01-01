Qdrant — це високопродуктивна пошукова система векторної схожості з відкритим кодом, розроблена спеціально для робочих навантажень ШІ та машинного навчання. Вона зберігає багатовимірні вектори разом із розширеними метаданими корисного навантаження та виконує запити найближчих сусідів за частки мілісекунди, використовуючи індексування HNSW, кілька метрик відстані та розширену фільтрацію — все це доступно через REST та gRPC API.

Самостійне розміщення Qdrant на VPS дає вам повний контроль над розподілом пам'яті, конфігурацією індексування та резидентністю даних без ціноутворення за запит або обмежень підключень керованих сервісів векторних баз даних, що робить його ідеальним для ШІ-стартапів та команд, які масштабують семантичний пошук або RAG-конвеєри.