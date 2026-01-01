Розгорніть Qdrant: встановлення в один клік.
Високопродуктивна векторна база даних з відкритим вихідним кодом для семантичного пошуку, рекомендацій та ШІ-застосунків.
Виберіть тариф VPS для Qdrant
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Qdrant
Qdrant — це високопродуктивна пошукова система векторної схожості з відкритим кодом, розроблена спеціально для робочих навантажень ШІ та машинного навчання. Вона зберігає багатовимірні вектори разом із розширеними метаданими корисного навантаження та виконує запити найближчих сусідів за частки мілісекунди, використовуючи індексування HNSW, кілька метрик відстані та розширену фільтрацію — все це доступно через REST та gRPC API.
Самостійне розміщення Qdrant на VPS дає вам повний контроль над розподілом пам'яті, конфігурацією індексування та резидентністю даних без ціноутворення за запит або обмежень підключень керованих сервісів векторних баз даних, що робить його ідеальним для ШІ-стартапів та команд, які масштабують семантичний пошук або RAG-конвеєри.
Ключові характеристики Qdrant
Субмілісекундний пошук
Індексування HNSW забезпечує майже миттєві запити найближчих сусідів для мільйонів векторів, підтримуючи швидку реакцію ШІ-застосунків у будь-якому масштабі.
Фільтрація корисного навантаження
Фільтруйте результати пошуку за довільними полями метаданих під час запиту, поєднуючи векторну схожість зі структурованими умовами в одному запиті.
Кілька метрик відстані
Виберіть косинусну, евклідову або скалярну відстань, щоб відповідати моделі вбудовування, яку використовує ваша програма, без переіндексації даних.
REST і gRPC API
Інтегруйте Qdrant в будь-яку мову або фреймворк, використовуючи інтерфейс OpenAPI REST або високопродуктивний gRPC API для робочих навантажень, чутливих до затримок.
Підтримка квантування
Скалярне та добуткове квантування значно зменшують обсяг пам'яті, дозволяючи індексувати більші набори даних на тому ж обладнанні без втрати якості.
Чому варто запускати Qdrant у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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