Розгортайте TensorZero в один клік.
LLMOps-шлюз з відкритим кодом, що об'єднує виведення, спостережуваність, оцінювання та оптимізацію в єдиній платформі на базі Rust.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TensorZero
TensorZero — це відкрита платформа LLMOps, яка поєднує високопродуктивний Rust-шлюз з вбудованими можливостями спостереження, оцінки та оптимізації робочих процесів. На відміну від багатоінструментальних стеків, які об'єднують проксі, трасер та конвеєр тонкого налаштування, TensorZero розглядає кожне виведення, сигнал зворотного зв'язку та запуск оптимізації як частину єдиного циклу зворотного зв'язку — перетворюючи виробничий трафік на набір даних, який покращує ваші підказки, моделі та рішення щодо маршрутизації.
Самостійне розміщення TensorZero на власному VPS зберігає підказки, трасування та дані зворотного зв'язку в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без додаткової плати за виклик або квот на токени для спостереження. Включене сховище ClickHouse масштабується до мільйонів виведень, тоді як шлюз проксує OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock та десятки інших провайдерів за єдиним OpenAI-сумісним API.
Ключові характеристики TensorZero
Уніфікований LLM шлюз
Проксіюйте OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM та десятки інших провайдерів через єдиний API, сумісний з OpenAI, написаний на високопродуктивному Rust.
Вбудована спостережуваність
Кожне виведення автоматично фіксується в ClickHouse з повними вхідними даними, вихідними даними, затримкою та вартістю — окрема служба трасування не потрібна.
Виробнича петля зворотного зв'язку
Додайте відгуки користувачів, оцінки та метрики до будь-якої інференції, щоб створити маркований набір даних, який сприяє оптимізації промптів та моделей.
Автоматизована оптимізація
Запускайте вбудовані робочі процеси для тонкого налаштування моделей, дистиляції з більших та тестування варіантів підказок безпосередньо з вашого виробничого трафіку.
Структурована інференція
Визначайте схеми, шаблони та варіанти у коді, щоб зміни промптів були версіоновані, типобезпечні та маршрутизовані без повторного розгортання вашої програми.
З відкритим кодом та власним розміщенням
Ліцензовано за Apache 2.0 і повністю працює на власній інфраструктурі — запити, трасування та дані зворотного зв'язку ніколи не залишають VPS.
Чому варто запускати TensorZero у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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