Знижка до 68% на TensorZero

Розгортайте TensorZero в один клік.

LLMOps-шлюз з відкритим кодом, що об'єднує виведення, спостережуваність, оцінювання та оптимізацію в єдиній платформі на базі Rust.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортайте TensorZero в один клік.

Виберіть тариф VPS для TensorZero

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою TensorZero

TensorZero — це відкрита платформа LLMOps, яка поєднує високопродуктивний Rust-шлюз з вбудованими можливостями спостереження, оцінки та оптимізації робочих процесів. На відміну від багатоінструментальних стеків, які об'єднують проксі, трасер та конвеєр тонкого налаштування, TensorZero розглядає кожне виведення, сигнал зворотного зв'язку та запуск оптимізації як частину єдиного циклу зворотного зв'язку — перетворюючи виробничий трафік на набір даних, який покращує ваші підказки, моделі та рішення щодо маршрутизації.

Самостійне розміщення TensorZero на власному VPS зберігає підказки, трасування та дані зворотного зв'язку в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без додаткової плати за виклик або квот на токени для спостереження. Включене сховище ClickHouse масштабується до мільйонів виведень, тоді як шлюз проксує OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock та десятки інших провайдерів за єдиним OpenAI-сумісним API.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики TensorZero

Уніфікований LLM шлюз

Проксіюйте OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM та десятки інших провайдерів через єдиний API, сумісний з OpenAI, написаний на високопродуктивному Rust.

Вбудована спостережуваність

Кожне виведення автоматично фіксується в ClickHouse з повними вхідними даними, вихідними даними, затримкою та вартістю — окрема служба трасування не потрібна.

Виробнича петля зворотного зв'язку

Додайте відгуки користувачів, оцінки та метрики до будь-якої інференції, щоб створити маркований набір даних, який сприяє оптимізації промптів та моделей.

Автоматизована оптимізація

Запускайте вбудовані робочі процеси для тонкого налаштування моделей, дистиляції з більших та тестування варіантів підказок безпосередньо з вашого виробничого трафіку.

Структурована інференція

Визначайте схеми, шаблони та варіанти у коді, щоб зміни промптів були версіоновані, типобезпечні та маршрутизовані без повторного розгортання вашої програми.

З відкритим кодом та власним розміщенням

Ліцензовано за Apache 2.0 і повністю працює на власній інфраструктурі — запити, трасування та дані зворотного зв'язку ніколи не залишають VPS.

Чому варто запускати TensorZero у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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