TensorZero — це відкрита платформа LLMOps, яка поєднує високопродуктивний Rust-шлюз з вбудованими можливостями спостереження, оцінки та оптимізації робочих процесів. На відміну від багатоінструментальних стеків, які об'єднують проксі, трасер та конвеєр тонкого налаштування, TensorZero розглядає кожне виведення, сигнал зворотного зв'язку та запуск оптимізації як частину єдиного циклу зворотного зв'язку — перетворюючи виробничий трафік на набір даних, який покращує ваші підказки, моделі та рішення щодо маршрутизації.

Самостійне розміщення TensorZero на власному VPS зберігає підказки, трасування та дані зворотного зв'язку в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без додаткової плати за виклик або квот на токени для спостереження. Включене сховище ClickHouse масштабується до мільйонів виведень, тоді як шлюз проксує OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock та десятки інших провайдерів за єдиним OpenAI-сумісним API.