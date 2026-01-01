HumHub — це платформа корпоративної соціальної мережі з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє організаціям створювати приватні, самостійно розміщені інтранет-спільноти. Вона поєднує звичні елементи соціальних мереж — стрічки активності, простори (групові канали), прямі повідомлення, профілі користувачів та сповіщення — з вимогами до контролю та конфіденційності внутрішньої командної платформи. На відміну від розміщених альтернатив, таких як Slack або Microsoft Teams, HumHub повністю працює на власній інфраструктурі без витрат на кожного користувача та без виходу даних за межі ваших серверів.

Побудований на модульній архітектурі, HumHub пропонує маркетплейс із понад 100 безкоштовних та преміум-модулів, що охоплюють вікі, календарі, управління завданнями, опитування, обмін файлами та автентифікацію LDAP/Active Directory — що робить його адаптованим до конкретних потреб співпраці будь-якої команди чи організації.