Встановіть HumHub в один клік.
Корпоративна соціальна мережа та інтранет-платформа з відкритим вихідним кодом для побудови приватних командних спільнот.
Виберіть тариф VPS для HumHub
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HumHub
HumHub — це платформа корпоративної соціальної мережі з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє організаціям створювати приватні, самостійно розміщені інтранет-спільноти. Вона поєднує звичні елементи соціальних мереж — стрічки активності, простори (групові канали), прямі повідомлення, профілі користувачів та сповіщення — з вимогами до контролю та конфіденційності внутрішньої командної платформи. На відміну від розміщених альтернатив, таких як Slack або Microsoft Teams, HumHub повністю працює на власній інфраструктурі без витрат на кожного користувача та без виходу даних за межі ваших серверів.
Побудований на модульній архітектурі, HumHub пропонує маркетплейс із понад 100 безкоштовних та преміум-модулів, що охоплюють вікі, календарі, управління завданнями, опитування, обмін файлами та автентифікацію LDAP/Active Directory — що робить його адаптованим до конкретних потреб співпраці будь-якої команди чи організації.
Ключові характеристики HumHub
Простори та канали
Організуйте спільноти у виділені простори — кожен зі своїм потоком активності, учасниками, файлами та модулями — для команд, відділів або проєктів.
100+ безкоштовних модулів
Розширюйте функціональність за допомогою модулів маркетплейсу, що охоплюють вікі, календарі, опитування, дошки завдань, обмін файлами та відеодзвінки — більшість доступна безкоштовно.
LDAP і SSO
Автентифікуйте користувачів за допомогою LDAP, Active Directory, SAML або соціальних входів, централізуючи управління ідентифікацією за допомогою наявної інфраструктури каталогів.
Доступ до REST API
Повний REST API дозволяє інтегрувати HumHub із зовнішніми програмами, автоматизувати надання доступу користувачам та створювати власні робочі процеси на базі платформи.
Власні теми
Застосовуйте власні теми та брендування відповідно до візуальної ідентичності вашої організації, включно з логотипами, кольорами та перевизначеннями CSS без зміни основних файлів.
Чому варто запускати HumHub у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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