Розгортання Vvveb CMS в один клік.
CMS із drag-and-drop редактором для створення сайтів, блогів та інтернет-магазинів візуально, без написання коду.
Виберіть тариф VPS для Vvveb CMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Vvveb CMS
Vvveb — це система керування контентом з відкритим вихідним кодом та інтегрованим візуальним конструктором сторінок drag-and-drop. Вона дозволяє створювати та публікувати професійні сайти, блоги та інтернет-магазини, перетягуючи компоненти на полотно та налаштовуючи їх візуально — без програмування.
Розміщення Vvveb на власному VPS-сервері дає повний контроль над інфраструктурою та даними сайту без щомісячних платежів за SaaS. Бібліотека компонентів охоплює макети, текст, медіа, форми та елементи електронної комерції, тоді як бекенд забезпечує керування кількома сторінками, завантаження медіафайлів та налаштування тем.
Ключові характеристики Vvveb CMS
Візуальний конструктор сторінок
Створюйте сторінки, перетягуючи компоненти на інтерактивне полотно з миттєвим візуальним відгуком та вбудованим редагуванням.
Готовий до електронної комерції
Створюйте каталоги товарів, кошики для покупок та процеси оформлення замовлення за допомогою вбудованих компонентів та шаблонів електронної комерції.
Керування блогом
Створюйте та керуйте дописами в блозі за допомогою категорій, тегів та профілів авторів, використовуючи вбудовані інструменти керування контентом.
Налаштування теми
Налаштовуйте кольори, шрифти та макет глобально через редактор тем, не торкаючись безпосередньо файлів CSS або шаблонів.
Публікація без коду
Публікація нових сторінок та візуальне оновлення вмісту без залучення розробників, що забезпечує швидкі та незалежні оновлення сайту.
Чому варто запускати Vvveb CMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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