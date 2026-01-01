Vvveb — це система керування контентом з відкритим вихідним кодом та інтегрованим візуальним конструктором сторінок drag-and-drop. Вона дозволяє створювати та публікувати професійні сайти, блоги та інтернет-магазини, перетягуючи компоненти на полотно та налаштовуючи їх візуально — без програмування.

Розміщення Vvveb на власному VPS-сервері дає повний контроль над інфраструктурою та даними сайту без щомісячних платежів за SaaS. Бібліотека компонентів охоплює макети, текст, медіа, форми та елементи електронної комерції, тоді як бекенд забезпечує керування кількома сторінками, завантаження медіафайлів та налаштування тем.