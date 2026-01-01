Знижка до 68% на Corteza

Розгорніть Corteza в один клік.

Low-code платформа з відкритим вихідним кодом для створення користувацьких бізнес-застосунків, CRM-систем та автоматизованих робочих процесів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Corteza в один клік.

Виберіть тариф VPS для Corteza

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Corteza

Corteza – це open-source low-code платформа, що дозволяє командам створювати власні бізнес-застосунки, CRM-воронки та автоматизацію процесів без глибоких знань програмування. Її drag-and-drop конструктор застосунків, гнучке керування записами та вбудований механізм робочих процесів дозволяють організаціям моделювати будь-який бізнес-процес — від відстеження лідів до робочих процесів відповідності — і розгортати його без написання жодного бекенд-сервісу з нуля.

Самостійне розміщення Corteza на власному VPS повністю передає ваші бізнес-дані під ваш контроль. Платформа підтримує LDAP, SAML та OAuth2 для корпоративної автентифікації, деталізований контроль доступу на основі ролей, а також поверхню API REST/gRPC, яка інтегрується з наявними інструментами. PostgreSQL забезпечує надійне, масштабоване сховище для всіх записів і журналів автоматизації.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Corteza

Візуальний конструктор додатків

Розробляйте моделі даних, форми та подання записів за допомогою браузерного інтерфейсу перетягування без написання серверного коду.

Вбудована CRM

Corteza постачається з готовим до використання CRM-модулем для керування контактами, потенційними клієнтами, обліковими записами та воронками продажів.

Автоматизація робочих процесів

Створюйте багатоетапні автоматизовані робочі процеси, що запускаються змінами записів, розкладами або зовнішніми вебхуками, щоб усунути ручні завдання.

Корпоративна Аутентификация

Інтегрується з провайдерами LDAP, SAML та OAuth2, щоб команди могли входити за допомогою наявних корпоративних систем ідентифікації.

Деталізований контроль доступу

Визначте дозволи для кожного ресурсу та кожної операції для кожної ролі, щоб конфіденційні дані та адміністративні дії залишалися належним чином обмеженими.

Інтеграційний шлюз

Відкрийте власні кінцеві точки API та підключайтеся до зовнішніх сервісів через вбудований шлюз інтеграції без стороннього проміжного програмного забезпечення.

Чому варто запускати Corteza у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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