Corteza – це open-source low-code платформа, що дозволяє командам створювати власні бізнес-застосунки, CRM-воронки та автоматизацію процесів без глибоких знань програмування. Її drag-and-drop конструктор застосунків, гнучке керування записами та вбудований механізм робочих процесів дозволяють організаціям моделювати будь-який бізнес-процес — від відстеження лідів до робочих процесів відповідності — і розгортати його без написання жодного бекенд-сервісу з нуля.

Самостійне розміщення Corteza на власному VPS повністю передає ваші бізнес-дані під ваш контроль. Платформа підтримує LDAP, SAML та OAuth2 для корпоративної автентифікації, деталізований контроль доступу на основі ролей, а також поверхню API REST/gRPC, яка інтегрується з наявними інструментами. PostgreSQL забезпечує надійне, масштабоване сховище для всіх записів і журналів автоматизації.