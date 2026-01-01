Розгорніть Corteza в один клік.
Low-code платформа з відкритим вихідним кодом для створення користувацьких бізнес-застосунків, CRM-систем та автоматизованих робочих процесів.
Виберіть тариф VPS для Corteza
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Corteza
Corteza – це open-source low-code платформа, що дозволяє командам створювати власні бізнес-застосунки, CRM-воронки та автоматизацію процесів без глибоких знань програмування. Її drag-and-drop конструктор застосунків, гнучке керування записами та вбудований механізм робочих процесів дозволяють організаціям моделювати будь-який бізнес-процес — від відстеження лідів до робочих процесів відповідності — і розгортати його без написання жодного бекенд-сервісу з нуля.
Самостійне розміщення Corteza на власному VPS повністю передає ваші бізнес-дані під ваш контроль. Платформа підтримує LDAP, SAML та OAuth2 для корпоративної автентифікації, деталізований контроль доступу на основі ролей, а також поверхню API REST/gRPC, яка інтегрується з наявними інструментами. PostgreSQL забезпечує надійне, масштабоване сховище для всіх записів і журналів автоматизації.
Ключові характеристики Corteza
Візуальний конструктор додатків
Розробляйте моделі даних, форми та подання записів за допомогою браузерного інтерфейсу перетягування без написання серверного коду.
Вбудована CRM
Corteza постачається з готовим до використання CRM-модулем для керування контактами, потенційними клієнтами, обліковими записами та воронками продажів.
Автоматизація робочих процесів
Створюйте багатоетапні автоматизовані робочі процеси, що запускаються змінами записів, розкладами або зовнішніми вебхуками, щоб усунути ручні завдання.
Корпоративна Аутентификация
Інтегрується з провайдерами LDAP, SAML та OAuth2, щоб команди могли входити за допомогою наявних корпоративних систем ідентифікації.
Деталізований контроль доступу
Визначте дозволи для кожного ресурсу та кожної операції для кожної ролі, щоб конфіденційні дані та адміністративні дії залишалися належним чином обмеженими.
Інтеграційний шлюз
Відкрийте власні кінцеві точки API та підключайтеся до зовнішніх сервісів через вбудований шлюз інтеграції без стороннього проміжного програмного забезпечення.
Чому варто запускати Corteza у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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