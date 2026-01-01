Знижка до 68% на M3DB

Розгорніть M3DB в один клік.

Розподілена база даних часових рядів та віддалене сховище Prometheus, розроблене в Uber для метрик планетарного масштабу.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть M3DB в один клік.

Виберіть тариф VPS для M3DB

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою M3DB

M3DB — це розподілена база даних часових рядів з відкритим кодом, спочатку розроблена в Uber для збору, зберігання та запитів мільярдів метрик за секунду на тисячах хостів. Вона поєднує вбудований координатор на базі etcd з висококомпресійним рушієм TSDB, спеціально створеним для робочих навантажень моніторингу, і надає Prometheus-сумісний API для віддаленого читання та запису, а також запити PromQL через m3coordinator на порту 7201.

Самостійне розміщення M3DB на власному VPS забезпечує довгострокове, економічно ефективне зберігання метрик Prometheus і Graphite, повний контроль над просторами імен і реплікацією, а також єдиний бінарний файл, який може масштабуватися від одного вузла до глобального багатозонного кластера в міру зростання ваших даних.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики M3DB

Prometheus віддалене сховище

Використовуйте M3DB як готовий довгостроковий бекенд для Prometheus через віддалене читання та віддалений запис, зберігаючи роки метрик без семплування.

PromQL двигун запитів

Запитуйте збережені метрики за допомогою нативного PromQL через m3coordinator, роблячи M3DB сумісним з Grafana та існуючими панелями Prometheus.

Високостиснений TSDB

Спеціально розроблений стовпчастий механізм зберігання з компресією в стилі Gorilla зберігає низький рівень використання дискового простору навіть при мільйонах активних часових рядів.

Налаштовувані простори імен

Визначте кілька просторів імен з незалежним зберіганням, розмірами блоків та роздільною здатністю, щоб збалансувати швидкі запити з витратами на довгострокове зберігання.

Вбудований etcd

Одноузловий образ постачається з вбудованим etcd для топології та розміщення кластера, усуваючи потребу у зовнішній службі координації.

Завантаження Graphite

Вбудований прийом даних Graphite Carbon дозволяє командам консолідувати метрики Graphite та Prometheus в один рівень зберігання з уніфікованим API запитів.

Чому варто запускати M3DB у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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