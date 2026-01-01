Розгорніть M3DB в один клік.
Розподілена база даних часових рядів та віддалене сховище Prometheus, розроблене в Uber для метрик планетарного масштабу.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою M3DB
M3DB — це розподілена база даних часових рядів з відкритим кодом, спочатку розроблена в Uber для збору, зберігання та запитів мільярдів метрик за секунду на тисячах хостів. Вона поєднує вбудований координатор на базі etcd з висококомпресійним рушієм TSDB, спеціально створеним для робочих навантажень моніторингу, і надає Prometheus-сумісний API для віддаленого читання та запису, а також запити PromQL через m3coordinator на порту 7201.
Самостійне розміщення M3DB на власному VPS забезпечує довгострокове, економічно ефективне зберігання метрик Prometheus і Graphite, повний контроль над просторами імен і реплікацією, а також єдиний бінарний файл, який може масштабуватися від одного вузла до глобального багатозонного кластера в міру зростання ваших даних.
Ключові характеристики M3DB
Prometheus віддалене сховище
Використовуйте M3DB як готовий довгостроковий бекенд для Prometheus через віддалене читання та віддалений запис, зберігаючи роки метрик без семплування.
PromQL двигун запитів
Запитуйте збережені метрики за допомогою нативного PromQL через m3coordinator, роблячи M3DB сумісним з Grafana та існуючими панелями Prometheus.
Високостиснений TSDB
Спеціально розроблений стовпчастий механізм зберігання з компресією в стилі Gorilla зберігає низький рівень використання дискового простору навіть при мільйонах активних часових рядів.
Налаштовувані простори імен
Визначте кілька просторів імен з незалежним зберіганням, розмірами блоків та роздільною здатністю, щоб збалансувати швидкі запити з витратами на довгострокове зберігання.
Вбудований etcd
Одноузловий образ постачається з вбудованим etcd для топології та розміщення кластера, усуваючи потребу у зовнішній службі координації.
Завантаження Graphite
Вбудований прийом даних Graphite Carbon дозволяє командам консолідувати метрики Graphite та Prometheus в один рівень зберігання з уніфікованим API запитів.
Чому варто запускати M3DB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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