M3DB — це розподілена база даних часових рядів з відкритим кодом, спочатку розроблена в Uber для збору, зберігання та запитів мільярдів метрик за секунду на тисячах хостів. Вона поєднує вбудований координатор на базі etcd з висококомпресійним рушієм TSDB, спеціально створеним для робочих навантажень моніторингу, і надає Prometheus-сумісний API для віддаленого читання та запису, а також запити PromQL через m3coordinator на порту 7201.

Самостійне розміщення M3DB на власному VPS забезпечує довгострокове, економічно ефективне зберігання метрик Prometheus і Graphite, повний контроль над просторами імен і реплікацією, а також єдиний бінарний файл, який може масштабуватися від одного вузла до глобального багатозонного кластера в міру зростання ваших даних.