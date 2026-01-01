Встановіть Hollama в один клік.
Мінімальний веб-інтерфейс для спілкування з моделями Ollama та OpenAI, який зберігає кожну розмову у вашому браузері.
Виберіть тариф VPS для Hollama
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hollama
Hollama — це спеціалізований чат-клієнт для великих мовних моделей, який підключається безпосередньо з вашого браузера до одного або кількох серверів Ollama, сумісних з OpenAI кінцевих точок, або до обох одночасно. Немає центральної бази даних, системи облікових записів і телеметрії — сеанси, підказки, налаштування та ключі API зберігаються в локальному сховищі браузера і ніколи не торкаються сервера, на якому розміщено інтерфейс користувача.
Самостійне розміщення Hollama на VPS надає невеликій команді єдину, завжди доступну URL-адресу для взаємодії з приватними моделями Ollama або спільними ключами OpenAI, з чистим інтерфейсом у стилі редактора, розробленим для довгих підказок, моделей міркувань та розмов, насичених кодом.
Ключові характеристики Hollama
Ollama і OpenAI
Підключайтеся до локальних серверів Ollama, OpenAI або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки та перемикайтеся між ними в межах однієї сесії.
Багатосерверна підтримка
Зареєструйте кілька серверів Ollama та OpenAI одночасно і направляйте кожну сесію на різний бекенд без переналаштування додатка.
Локальне сховище браузера
Кожен сеанс, запит, налаштування та ключ API зберігається в локальному сховищі браузера, тому чати ніколи не зберігаються на VPS або сторонньому сервері.
Запити редакторського рівня
Великі поля запитів з функціями редактора коду, рендерингом Markdown, підсвічуванням синтаксису та математичною нотацією KaTeX, створені для технічної роботи.
Обґрунтування та бачення
Першокласна підтримка для моделей міркування та моделей зору з вхідними зображеннями, ідеально підходить для новіших версій Ollama та OpenAI.
Імпорт та експорт
Створюйте резервні копії або переміщуйте сесії між пристроями за допомогою вбудованого інструменту імпорту та експорту, щоб сховище браузера ніколи не було прив'язкою.
Чому варто запускати Hollama у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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