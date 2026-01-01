Hollama — це спеціалізований чат-клієнт для великих мовних моделей, який підключається безпосередньо з вашого браузера до одного або кількох серверів Ollama, сумісних з OpenAI кінцевих точок, або до обох одночасно. Немає центральної бази даних, системи облікових записів і телеметрії — сеанси, підказки, налаштування та ключі API зберігаються в локальному сховищі браузера і ніколи не торкаються сервера, на якому розміщено інтерфейс користувача.

Самостійне розміщення Hollama на VPS надає невеликій команді єдину, завжди доступну URL-адресу для взаємодії з приватними моделями Ollama або спільними ключами OpenAI, з чистим інтерфейсом у стилі редактора, розробленим для довгих підказок, моделей міркувань та розмов, насичених кодом.