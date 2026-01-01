Ryot (Roll Your Own Tracker) — це платформа з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, для відстеження медіа, які ви споживаєте, тренувань, які ви виконуєте, книг, які ви читаєте, та звичок, які ви формуєте. Вона отримує метадані з таких джерел, як TMDB, Audible та OpenLibrary, щоб ви витрачали час на відстеження, а не на введення даних.

Розміщення Ryot на власному VPS зберігає всі ваші особисті дані приватними — без сторонньої аналітики, без реклами та без ризику закриття сервісу. Ви володієте кожним записом з першого дня.