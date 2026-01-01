Встановлення Ryot в один клік.
Самостійно розміщений трекер для споживання медіа, фітнес-активностей, книг та щоденних звичок.
Виберіть тариф VPS для Ryot
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) — це платформа з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, для відстеження медіа, які ви споживаєте, тренувань, які ви виконуєте, книг, які ви читаєте, та звичок, які ви формуєте. Вона отримує метадані з таких джерел, як TMDB, Audible та OpenLibrary, щоб ви витрачали час на відстеження, а не на введення даних.
Розміщення Ryot на власному VPS зберігає всі ваші особисті дані приватними — без сторонньої аналітики, без реклами та без ризику закриття сервісу. Ви володієте кожним записом з першого дня.
Ключові характеристики Ryot
Відстеження медіа
Записуйте фільми, серіали, аніме, мангу, подкасти та відеоігри з автоматичними метаданими з TMDB, IGDB та інших джерел.
Облік фітнесу
Записуйте тренування та вправи з підходами, повтореннями та вагою, щоб відстежувати свій прогрес з часом.
Облік книг та аудіокниг
Відстеження прогресу читання та прослуховування за допомогою метаданих, отриманих з OpenLibrary та Audible.
Імпорт та експорт
Перенесіть дані з Goodreads, Trakt, MyAnimeList та інших популярних трекерів за допомогою вбудованих імпортерів.
Доступ до API
Повний GraphQL API з токенами адміністративного доступу для створення власних інтеграцій та автоматизацій.
Чому варто запускати Ryot у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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