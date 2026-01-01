Знижка до 68% на Memgraph

Розгортання Memgraph в один клік.

Високопродуктивна графова база даних в оперативній пам'яті, створена для аналітики в реальному часі пов'язаних даних, робочих процесів ШІ та потокових конвеєрів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Memgraph в один клік.

Виберіть тариф VPS для Memgraph

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Memgraph

Memgraph — це графова база даних у пам'яті, розроблена для обробки в реальному часі великих, взаємопов'язаних наборів даних. Вона повністю сумісна з Cypher — що робить її прямою заміною для запитів Neo4j — забезпечуючи значно меншу затримку для потокових та подієво-орієнтованих навантажень. Бібліотека MAGE, що входить до комплекту, додає понад 50 модулів графових алгоритмів (PageRank, виявлення спільнот, найкоротші шляхи тощо), які виконуються безпосередньо в базі даних без зовнішніх фреймворків.

Це розгортання поєднує Memgraph з Memgraph Lab, візуальним інтерфейсом запитів на основі браузера для написання запитів Cypher, дослідження структури графа та проведення експериментів з алгоритмами. Запуск обох на власному VPS дає вам повний контроль над розподілом пам'яті, збереженням даних та політиками доступу — без хмарної тарифікації за вузол або обмежень постачальника.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Memgraph

Продуктивність у пам'яті

Графові дані зберігаються повністю в ОЗП, що забезпечує обхід за частки мілісекунди та відповіді на запити в реальному часі навіть для глибоко пов'язаних наборів даних.

Cypher Сумісність

Повна підтримка openCypher означає, що існуючі запити Neo4j, драйвери та інструменти мігрують з мінімальними змінами до синтаксису запитів.

MAGE Бібліотека алгоритмів

Понад 50 вбудованих алгоритмів графа — PageRank, центральність за посередництвом, виявлення спільнот, прогнозування зв'язків — працюють як нативні модулі запитів без зовнішніх конвеєрів.

Memgraph Lab UI

Візуальний інтерфейс на основі браузера для написання та виконання запитів Cypher, перевірки топології графа та інтерактивного дослідження результатів алгоритмів.

Потокове завантаження даних

Нативні інтеграції Kafka та Pulsar дозволяють безперервні оновлення графів з потоків подій без пакетних ETL-конвеєрів чи зовнішніх конекторів.

GraphRAG та Пам'ять ШІ

Пам'ять зі структурою графа та пошук доповнює застосунки LLM контекстом, що враховує взаємозв'язки, забезпечуючи точніші відповіді в агентах ШІ та чат-ботах.

Чому варто запускати Memgraph у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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