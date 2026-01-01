Розгортання Memgraph в один клік.
Високопродуктивна графова база даних в оперативній пам'яті, створена для аналітики в реальному часі пов'язаних даних, робочих процесів ШІ та потокових конвеєрів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Memgraph
Memgraph — це графова база даних у пам'яті, розроблена для обробки в реальному часі великих, взаємопов'язаних наборів даних. Вона повністю сумісна з Cypher — що робить її прямою заміною для запитів Neo4j — забезпечуючи значно меншу затримку для потокових та подієво-орієнтованих навантажень. Бібліотека MAGE, що входить до комплекту, додає понад 50 модулів графових алгоритмів (PageRank, виявлення спільнот, найкоротші шляхи тощо), які виконуються безпосередньо в базі даних без зовнішніх фреймворків.
Це розгортання поєднує Memgraph з Memgraph Lab, візуальним інтерфейсом запитів на основі браузера для написання запитів Cypher, дослідження структури графа та проведення експериментів з алгоритмами. Запуск обох на власному VPS дає вам повний контроль над розподілом пам'яті, збереженням даних та політиками доступу — без хмарної тарифікації за вузол або обмежень постачальника.
Ключові характеристики Memgraph
Продуктивність у пам'яті
Графові дані зберігаються повністю в ОЗП, що забезпечує обхід за частки мілісекунди та відповіді на запити в реальному часі навіть для глибоко пов'язаних наборів даних.
Cypher Сумісність
Повна підтримка openCypher означає, що існуючі запити Neo4j, драйвери та інструменти мігрують з мінімальними змінами до синтаксису запитів.
MAGE Бібліотека алгоритмів
Понад 50 вбудованих алгоритмів графа — PageRank, центральність за посередництвом, виявлення спільнот, прогнозування зв'язків — працюють як нативні модулі запитів без зовнішніх конвеєрів.
Memgraph Lab UI
Візуальний інтерфейс на основі браузера для написання та виконання запитів Cypher, перевірки топології графа та інтерактивного дослідження результатів алгоритмів.
Потокове завантаження даних
Нативні інтеграції Kafka та Pulsar дозволяють безперервні оновлення графів з потоків подій без пакетних ETL-конвеєрів чи зовнішніх конекторів.
GraphRAG та Пам'ять ШІ
Пам'ять зі структурою графа та пошук доповнює застосунки LLM контекстом, що враховує взаємозв'язки, забезпечуючи точніші відповіді в агентах ШІ та чат-ботах.
Чому варто запускати Memgraph у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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