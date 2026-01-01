Memgraph — це графова база даних у пам'яті, розроблена для обробки в реальному часі великих, взаємопов'язаних наборів даних. Вона повністю сумісна з Cypher — що робить її прямою заміною для запитів Neo4j — забезпечуючи значно меншу затримку для потокових та подієво-орієнтованих навантажень. Бібліотека MAGE, що входить до комплекту, додає понад 50 модулів графових алгоритмів (PageRank, виявлення спільнот, найкоротші шляхи тощо), які виконуються безпосередньо в базі даних без зовнішніх фреймворків.

Це розгортання поєднує Memgraph з Memgraph Lab, візуальним інтерфейсом запитів на основі браузера для написання запитів Cypher, дослідження структури графа та проведення експериментів з алгоритмами. Запуск обох на власному VPS дає вам повний контроль над розподілом пам'яті, збереженням даних та політиками доступу — без хмарної тарифікації за вузол або обмежень постачальника.