Svix — це платформа для доставки вебхуків з відкритим вихідним кодом, готова до використання на підприємствах, яка обробляє все, що пов'язано з надсиланням надійних вебхуків у великих масштабах. Вона керує автоматичними повторними спробами з експоненційною затримкою, моніторингом стану кінцевих точок, підписом та верифікацією повідомлень, а також повним журналом аудиту кожної спроби доставки — тож вам не потрібно самостійно створювати цю інфраструктуру.

Вбудований компонент порталу дозволяє клієнтам вашої програми самостійно керувати своїми кінцевими точками вебхуків та підписками на події. Розроблений на Rust для продуктивності, Svix працює з PostgreSQL та Redis і надає REST API з офіційними SDK для всіх основних мов програмування. Самостійний хостинг на вашому VPS зберігає всі дані вебхуків під вашим контролем.