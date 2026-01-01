Знижка до 68% на Svix

Встановлення Svix в один клік.

Сервіс доставки вебхуків з відкритим вихідним кодом, з автоматичними повторними спробами, підписом повідомлень та вбудованим порталом кінцевих точок для клієнтів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Svix в один клік.

Виберіть тариф VPS для Svix

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Svix

Svix — це платформа для доставки вебхуків з відкритим вихідним кодом, готова до використання на підприємствах, яка обробляє все, що пов'язано з надсиланням надійних вебхуків у великих масштабах. Вона керує автоматичними повторними спробами з експоненційною затримкою, моніторингом стану кінцевих точок, підписом та верифікацією повідомлень, а також повним журналом аудиту кожної спроби доставки — тож вам не потрібно самостійно створювати цю інфраструктуру.

Вбудований компонент порталу дозволяє клієнтам вашої програми самостійно керувати своїми кінцевими точками вебхуків та підписками на події. Розроблений на Rust для продуктивності, Svix працює з PostgreSQL та Redis і надає REST API з офіційними SDK для всіх основних мов програмування. Самостійний хостинг на вашому VPS зберігає всі дані вебхуків під вашим контролем.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Svix

Автоматичні повторні спроби

Невдалі доставки вебхуків автоматично повторюються з експоненційною затримкою, забезпечуючи доставку повідомлень до місця призначення навіть під час тимчасових збоїв.

Підписання повідомлення

Усі вихідні вебхуки підписуються за допомогою HMAC-SHA256 або Ed25519, що дозволяє отримувачам криптографічно перевіряти автентичність кожного повідомлення.

Вбудовуваний портал

Надайте готовий портал для керування вебхуками, яким клієнти можуть користуватися для реєстрації кінцевих точок та підписки на події — власний інтерфейс користувача не потрібен.

Журнал аудиту доставки

Кожна спроба доставки реєструється з повними деталями запиту та відповіді, що спрощує налагодження збоїв та повторне відтворення пропущених подій.

Багатомовні SDK

Офіційні клієнтські SDK для Python, TypeScript, Go, Java, Ruby та C# дозволяють інтегрувати Svix у будь-який бекенд за лічені хвилини.

Чому варто запускати Svix у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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