Встановлення Svix в один клік.
Сервіс доставки вебхуків з відкритим вихідним кодом, з автоматичними повторними спробами, підписом повідомлень та вбудованим порталом кінцевих точок для клієнтів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Svix
Svix — це платформа для доставки вебхуків з відкритим вихідним кодом, готова до використання на підприємствах, яка обробляє все, що пов'язано з надсиланням надійних вебхуків у великих масштабах. Вона керує автоматичними повторними спробами з експоненційною затримкою, моніторингом стану кінцевих точок, підписом та верифікацією повідомлень, а також повним журналом аудиту кожної спроби доставки — тож вам не потрібно самостійно створювати цю інфраструктуру.
Вбудований компонент порталу дозволяє клієнтам вашої програми самостійно керувати своїми кінцевими точками вебхуків та підписками на події. Розроблений на Rust для продуктивності, Svix працює з PostgreSQL та Redis і надає REST API з офіційними SDK для всіх основних мов програмування. Самостійний хостинг на вашому VPS зберігає всі дані вебхуків під вашим контролем.
Ключові характеристики Svix
Автоматичні повторні спроби
Невдалі доставки вебхуків автоматично повторюються з експоненційною затримкою, забезпечуючи доставку повідомлень до місця призначення навіть під час тимчасових збоїв.
Підписання повідомлення
Усі вихідні вебхуки підписуються за допомогою HMAC-SHA256 або Ed25519, що дозволяє отримувачам криптографічно перевіряти автентичність кожного повідомлення.
Вбудовуваний портал
Надайте готовий портал для керування вебхуками, яким клієнти можуть користуватися для реєстрації кінцевих точок та підписки на події — власний інтерфейс користувача не потрібен.
Журнал аудиту доставки
Кожна спроба доставки реєструється з повними деталями запиту та відповіді, що спрощує налагодження збоїв та повторне відтворення пропущених подій.
Багатомовні SDK
Офіційні клієнтські SDK для Python, TypeScript, Go, Java, Ruby та C# дозволяють інтегрувати Svix у будь-який бекенд за лічені хвилини.
Чому варто запускати Svix у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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