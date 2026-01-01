Розгорніть WinterCMS в один клік.
Безкоштовна CMS з відкритим вихідним кодом на базі Laravel з чистою адмін-панеллю, системою плагінів та потужним механізмом тем.
Виберіть тариф VPS для WinterCMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WinterCMS
WinterCMS — це безкоштовна система керування вмістом з відкритим вихідним кодом, побудована на PHP-фреймворку Laravel. Спочатку розроблена на основі OctoberCMS, вона поєднує архітектуру, зручну для розробників, з інтуїтивно зрозумілим бекендом, що робить керування вмістом простим для нетехнічних користувачів. CMS постачається з блоковим редактором, гнучкою екосистемою плагінів та адаптованим до тем інтерфейсом, що дозволяє командам створювати та підтримувати складні вебсайти без шкоди для якості коду.
Самостійний хостинг WinterCMS на власному VPS дає повний контроль над даними, усуває плату за сайт або за користувача і дозволяє налаштовувати кожен рівень стеку. Цей шаблон поєднує WinterCMS зі спеціальною базою даних MySQL 8 для надійного, готового до використання в продакшені збереження даних з першого дня.
Ключові характеристики WinterCMS
Фонд Laravel
Створений на Laravel PHP, WinterCMS успадковує зрілий рівень маршрутизації, ORM та безпеки, який розробники вже знають і якому довіряють.
Екосистема плагінів
Розширюйте функціональність завдяки розширеному маркетплейсу плагінів та простому API, що робить створення власних плагінів швидким та легким в обслуговуванні.
Рушій тематизації
Розробляйте повністю індивідуальні інтерфейси, використовуючи шаблони Twig з компонентами CMS, фрагментами та макетами — без прив'язки до теми.
Проста Адмінпанель
Витончений бекенд на основі ролей дозволяє редакторам контенту керувати сторінками, медіа та налаштуваннями без допомоги розробників.
Медіа Менеджер
Вбудоване керування файлами та зображеннями з інструментами для завантаження, організації та вбудованого редагування зберігає всі активи в одному місці.
Чому варто запускати WinterCMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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