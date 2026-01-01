WinterCMS — це безкоштовна система керування вмістом з відкритим вихідним кодом, побудована на PHP-фреймворку Laravel. Спочатку розроблена на основі OctoberCMS, вона поєднує архітектуру, зручну для розробників, з інтуїтивно зрозумілим бекендом, що робить керування вмістом простим для нетехнічних користувачів. CMS постачається з блоковим редактором, гнучкою екосистемою плагінів та адаптованим до тем інтерфейсом, що дозволяє командам створювати та підтримувати складні вебсайти без шкоди для якості коду.

Самостійний хостинг WinterCMS на власному VPS дає повний контроль над даними, усуває плату за сайт або за користувача і дозволяє налаштовувати кожен рівень стеку. Цей шаблон поєднує WinterCMS зі спеціальною базою даних MySQL 8 для надійного, готового до використання в продакшені збереження даних з першого дня.